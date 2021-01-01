فيديو: خلية إرهابية كانت تخطط لقتل عدد كبير من اليهود باليونان

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اليهود باليونان

قال عبد الستار بركات مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أثينا، إن وزارة حماية المواطن اليونانية، أعلنت أن جهاز الاستخبارات وإدارة مكافحة الإرهاب اليونانية، توصلت لشبكة إرهابية يقودها أجنبيان.

وأضاف "بركات" في رسالة على الهواء، أن الإرهابيين كانا يخططان لشن هجمات على أهداف يهودية، لإيقاع عدد كبير من الضحايا.

وأوضح أن وزارة حماية المواطن في أثينا، قالت إن الشبكة الإرهابية تعمل بتمويل من دول أجنبية، لإثارة الذعر وترويع المواطنين اليونانيين.

المصدر: elaosboa

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