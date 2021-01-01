أمين الفتوى يجيب ..: هل يجوز أن تؤم النساء الرجال (فيديو)

أجاب الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى حبيبة من المنصورة، تقول إن زوجها لا يقرأ ولا يكتب، وتريد أن تقوم بإمامة الصلاة به، لعدم حفظه آيات من القرآن الكريم، قائلا: "لا يجوز أن تؤم النساء الرجال".
وتابع شعبان خلال حلقة برنامج "فتاوي الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو كان لابد عليكى إنك تعلميه بعد أحكام الصلاة، وتحفظيه قصار السور، التى تساعده إنه يصلى".
وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!