أمين الفتوى يجيب ..: هل يجوز أن تؤم النساء الرجال (فيديو)



الدكتور خالد شعبان الدكتور خالد شعبان

أجاب الدكتور خالد شعبان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى حبيبة من المنصورة، تقول إن زوجها لا يقرأ ولا يكتب، وتريد أن تقوم بإمامة الصلاة به، لعدم حفظه آيات من القرآن الكريم، قائلا: "لا يجوز أن تؤم النساء الرجال".



وتابع شعبان خلال حلقة برنامج "فتاوي الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "لو كان لابد عليكى إنك تعلميه بعد أحكام الصلاة، وتحفظيه قصار السور، التى تساعده إنه يصلى".



وكانت انطلقت قناة "الناس" فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

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وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كافة مجالات الحياة.