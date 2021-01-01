مدير الكرة بالزمالك يقرر .. طرد مدرب الزمالك من التدريبات



إسماعيل يوسف إسماعيل يوسف

شهد نادي الزمالك واقعة غريبة ومفاجئة، بعد أن قام إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك، بطرد مدرب الفريق المساعد من مران الفارس الأبيض، أمس الثلاثاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المريخ السوداني، يوم الجمعة المقبل، في ختام مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، عقب الخسارة من شباب بلوزداد في الجزائر بنتيجة هدفين دون رد.

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البداية جاءت عندما حضر حسين ياسر محمدي، المدرب المساعد في جهاز الزمالك، إلى التدريبات متأخرا، ليجد تعاملا حادا من إسماعيل يوسف مدير الكرة.وأصر إسماعيل يوسف على تواجد حسين ياسر محمدي، خارج ملعب حلمي زامورا معقل تدريبات الزمالك، كعقوبة تأديبية له بعد حضوره للمران متأخرا.وأكد إسماعيل يوسف لحسين ياسر محمدي، أنه قدوة للاعبين ويجب عليه احترام مواعيد التدريبات، حتى لا يقوم بعض اللاعبين بتقليده.محمد الشافي ينتظم في مران الزمالكمن جانبه، انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.جاء ذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة في كاحل القدم، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وغاب عن المباريات والتدريبات الفترة الأخيرة.وشارك محمد عبد الشافي في الجزء التأهيلي، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي وذلك عقب الاطمئنان على حالته الطبية قبل انطلاق مران أمس.واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.