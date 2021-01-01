مصرع عضو مجلس الشيوخ في حادث سيارة داخل المجلس



مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ

توفي مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ المعين، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إثر حادث تعرض له داخل أسوار مجلس الشيوخ عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد.



وكشفت مصادر بالأمانة العامة للمجلس أن الحادث وقع عقب خروج النائب من الجلسة العامة وتعرضه لغيبوبة سكري أثناء قيادة السيارة، مما تسبب في اصطدام السيارة بأحد الأعمدة داخل المجلس.



يذكر أن النائب مصطفى كامل شغل منصب محافظ بورسعيد الأسبق.