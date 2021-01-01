للفطار.. طريقة عمل المكرونة بالكبدة

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المكرونة بالكبدة

تعد المكرونة بالكبدة من الأكلات السريعة ، التى يمكن الاستعانة بها على مائدة الإفطار فى رمضان أو الغداء فى الأيام العادية فخطواتها سهلة، ولا تستغرق وقت أو مجهود كبير .

ومن مزايا أكلة المكرونة بالكبدة أنها تحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم مما يجعل المرأة غير مضطرة لإعداد أطباق جانبية.

ونعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالكبدة بمذاق مميز وشهي وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني
مقادير المكرونة بالكبدة:
مكرونة
كبدة
ثوم
بصل
فلفل حار
فلفل أخضر
بهارات
كمون مطحون
خل
ملح
زيت

فلفل أسود

طريقة عمل المكرونة بالكبدة:
* فى حلة بها ماء مغلى وزيت ورشة ملح اسلقي المكرونة ثم قطعي الكبدة وشوحيها طاسة بها زيت على النار مع ثوم وبصل مفروم
* أضيفي الفلفل الألوان والطماطم بعد تقطيعهم مكعبات على الكبدة وقلبي جيدا ثم ضعي الفلفل الحار ثم ضعي المكرونة المسلوقة بعد تصفيتها من الماء

*قلبي جميع المكونات واتركيهم قليلا على على نار هادئة حتى تنضج تماما وقدمي المكرونة بالكبدة ساخنة

المصدر: elbalad

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