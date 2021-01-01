للفطار.. طريقة عمل المكرونة بالكبدة

تعد المكرونة بالكبدة من الأكلات السريعة ، التى يمكن الاستعانة بها على مائدة الإفطار فى رمضان أو الغداء فى الأيام العادية فخطواتها سهلة، ولا تستغرق وقت أو مجهود كبير .
ومن مزايا أكلة المكرونة بالكبدة أنها تحتوى على كل العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم مما يجعل المرأة غير مضطرة لإعداد أطباق جانبية.
ونعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالكبدة بمذاق مميز وشهي وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني
مقادير المكرونة بالكبدة:
مكرونة
كبدة
ثوم
بصل
فلفل حار
فلفل أخضر
بهارات
كمون مطحون
خل
ملح
زيت
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