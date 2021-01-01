تعرفي على طريقة عمل عجينة الكنافة بالبيت

عجينة الكنافة
يقدم الشيف محمود يونس طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت بشكل جديد لعشاق الكنافة.
المقادير لعمل عجينة الكنافة
2 كوب من الدقيق.
1 كوب من النشا.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
2 كوب و نصف ماء.
ربع كوب زيت.
طريقة عمل عجينة الكنافة
- ننخل الدقيق والنشا جيدًا.
- نضع خليط الدقيق والنشا في الخلاط.
- نضيف الملح والزيت والماء إلى الدقيق.
- نمزج المكونات جيدًا في الخلاط، ونتأكد من عدم بقاء أي دقيق ملتصقًا بجوانب الخلاط باستخدام ملعقة.
- نصفي الخليط باستخدام مصفاة للتخلص أي تكتلات.
- نسكب الخليط في كيسٍ نظيف أو زجاجة مياه فارغة باستخدام القمع.
- نصنع ثُقبًا واحدًا في الكيس أو غطاء الزجاجة باستخدام إبرة.
- نسخن مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.
- نبدأ بتشكيل الكنافة بتحريك الكيس أو الزجاجة في شكل دوائر.
- مجرد أن تجدي أن الخليط يمكن فصله، ارفعيه من المقلاة على فوطة نظيفة.
- نكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من الكمية.
- نغطي عجينة الكنافة بفوطة أخرى لحين استخدامها.
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