تعرفي على طريقة عمل عجينة الكنافة بالبيت



عجينة الكنافة عجينة الكنافة

يقدم الشيف محمود يونس طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت بشكل جديد لعشاق الكنافة.



المقادير لعمل عجينة الكنافة

2 كوب من الدقيق.



1 كوب من النشا.

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ربع ملعقة صغيرة من الملح.2 كوب و نصف ماء.ربع كوب زيت.طريقة عمل عجينة الكنافة- ننخل الدقيق والنشا جيدًا.- نضع خليط الدقيق والنشا في الخلاط.- نضيف الملح والزيت والماء إلى الدقيق.- نمزج المكونات جيدًا في الخلاط، ونتأكد من عدم بقاء أي دقيق ملتصقًا بجوانب الخلاط باستخدام ملعقة.- نصفي الخليط باستخدام مصفاة للتخلص أي تكتلات.- نسكب الخليط في كيسٍ نظيف أو زجاجة مياه فارغة باستخدام القمع.- نصنع ثُقبًا واحدًا في الكيس أو غطاء الزجاجة باستخدام إبرة.- نسخن مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.- نبدأ بتشكيل الكنافة بتحريك الكيس أو الزجاجة في شكل دوائر.- مجرد أن تجدي أن الخليط يمكن فصله، ارفعيه من المقلاة على فوطة نظيفة.- نكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من الكمية.- نغطي عجينة الكنافة بفوطة أخرى لحين استخدامها.