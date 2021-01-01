تعرفي على طريقة عمل عجينة الكنافة بالبيت

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عجينة الكنافة

يقدم الشيف محمود يونس طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت بشكل جديد لعشاق الكنافة.

المقادير لعمل عجينة الكنافة
2 كوب من الدقيق.

1 كوب من النشا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 كوب و نصف ماء.

ربع كوب زيت.

طريقة عمل عجينة الكنافة
- ننخل الدقيق والنشا جيدًا.
- نضع خليط الدقيق والنشا في الخلاط.

- نضيف الملح والزيت والماء إلى الدقيق.

- نمزج المكونات جيدًا في الخلاط، ونتأكد من عدم بقاء أي دقيق ملتصقًا بجوانب الخلاط باستخدام ملعقة.

- نصفي الخليط باستخدام مصفاة للتخلص أي تكتلات.

- نسكب الخليط في كيسٍ نظيف أو زجاجة مياه فارغة باستخدام القمع.

- نصنع ثُقبًا واحدًا في الكيس أو غطاء الزجاجة باستخدام إبرة.

- نسخن مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة.

- نبدأ بتشكيل الكنافة بتحريك الكيس أو الزجاجة في شكل دوائر.

- مجرد أن تجدي أن الخليط يمكن فصله، ارفعيه من المقلاة على فوطة نظيفة.

- نكرر العملية السابقة حتى الانتهاء من الكمية.

- نغطي عجينة الكنافة بفوطة أخرى لحين استخدامها.

المصدر: elbalad

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