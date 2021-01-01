كيف تفرق بين لحوم الأرانب والقطط



لحوم الأرانب لحوم الأرانب

أوضحت مديرية الطب البيطري في القاهرة، أن هناك فرقا بين لحوم الأرانب المذبوحة والقطط.







علامات تمكنك من التفرقة بين لحم القطط والأرانب



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وقالت مديرية الطب البيطري، في منشور لنشر الوعي ، “ناس كتير بتخاف تشتري أرنب مذبوح ومتكيس وتقول ده ممكن يكون قطة ومذبوحة”.وأوضحت مديرية الطب البيطري، أن الفرق بين لحم الأرنب والقطط كبير، وتشمل:_ لحوم القطط أفتح في اللون من لحوم الأرانب._ الدهن في الأرانب لونه أصفر مثل عسل النحل بينما في القطط أبيض اللون._ كبدة الأرانب لها أربعة فصوص بينما كبدة القطط لها سبع فصوص.علامات تمكنك من التفرقة بين لحم القطط والأرانب_ كلية الأرانب لونها بني غامق (مثل الشيكولاتة) بينما كلية القطط لونها وردي._ لا يمتلك الأرنب أنيابا في فكه بينما للقط أربعة أنياب في فكها._ الأرنب يده قليلة العضلات ويده مملوءة باللحم._ الأرنب صدره قصير بينما القط صدرها طويل._ الأرنب ذيله قصير بينما القط ذيله طويل ومكسي باللحم._ الأرنب له 12 ضلعا بينما القطط لها 13 ضلعا.