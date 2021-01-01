تفاصيل إتاحة المناهج التعليمية «إلكترونيا» من العام الدراسي المقبل

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تجهيز الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بـ«إتاحة الروابط الإلكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي»، بداية من العام الدراسي المقبل.



وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة تخص هذه الإجراءات، مشيرةً إلى أن الروابط الإلكترونية التي سيتم إضافتها للمناهج الدراسية، ستكون في صورة “باركود”.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا “الباركود” سيدخل من خلاله الطالب على رابط الدرس الإكتروني بكل سهولة، مؤكدةً أن هذا الرابط سيقدم للطالب شرحا وافيا لمفاهيم الدرس، بشكل يضمن تعزيز وزيادة التحصيل الدراسي للطلاب، وإثراء مهارات الفهم لديهم.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذه الروابط سيتاح للطالب تصفحها بأسهل الطرق؛ حيث سيتاح فتحها بالهواتف المحمولة الخاصة بالطلاب.جدير بالذكر، أن هذا القرار، جاء؛ بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.ومن منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كل المجالات؛ اتجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم؛ ليصبح الطالب أكثر إِقْبَالاً على التعلم والابتكار، موضحة أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال العديد من الوسائل.وعلى جانب آخر.. بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية؛ من خلال تشكيل لجان متخصصة في كل المجالات، لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وذلك بالإضافة إلى متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لتطوير المناهج للمرحلة الابتدائية.