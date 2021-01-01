فيديو اللحظات الأخيرة .. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو اللحظات الأخيرة .. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

صورة الخبر: سفاحة مدرسة ناشفيل
سفاحة مدرسة ناشفيل

كشفت كاميرا مثبتة على جسد رجل شرطة، لحظة مقتل الشابة التي نفذت الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل الأميركية، وراح ضحيتها 3 أطفال و3 بالغين رميا بالرصاص.

وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عاما) قبل أن ينجحوا بإصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة.

وقتلت أودري في الساعة 10:27 صباحا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

تفاصيل الحادث

وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.
نشرت شرطة ناشفيل، الإثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.
رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.

https://nabd.com/s/117422138-dd2dd8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%84

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو اللحظات الأخيرة .. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91225

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager