فيديو اللحظات الأخيرة .. لحظة قتل "سفاحة مدرسة ناشفيل"



سفاحة مدرسة ناشفيل سفاحة مدرسة ناشفيل

كشفت كاميرا مثبتة على جسد رجل شرطة، لحظة مقتل الشابة التي نفذت الهجوم المسلح على مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل الأميركية، وراح ضحيتها 3 أطفال و3 بالغين رميا بالرصاص.



وأظهر الفيديو اللحظات الأخيرة، عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة، وتبادل إطلاق النار مع أودري هيل (28 عاما) قبل أن ينجحوا بإصابتها، ثم إطلاق النار عدة مرات أخرى، مما أرداها قتيلة.



وقتلت أودري في الساعة 10:27 صباحا، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

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تفاصيل الحادثوصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.نشرت شرطة ناشفيل، الإثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.https://nabd.com/s/117422138-dd2dd8/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%84