بسبب الاحتجاجات في أسرائيل .. بن غفير يهاجم الرئيس الأمريكي

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صورة الخبر: وزير الأمن القومي الإسرائيلي
وزير الأمن القومي الإسرائيلي

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الإصلاح القضائي".

وقال بن غفير إن إسرائيل مستقلة عن الولايات المتحدة، وإن انتقادات بايدن لم تكن مناسبة.

وأضاف: "نحن نحترم النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وتابع بن غفير القول "يجب أن يكون واضحا للبلدان في جميع أنحاء العالم، لقد أجرى الناس هنا في إسرائيل انتخابات وأعربوا عن إرادتهم".

وكان بايدن قال إنه "قلق للغاية" بشأن الإصلاح القضائي، مضيفا أن إسرائيل "لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق"، مضيفا أنه لن يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض في المدى القريب.

ورد نتنياهو بالتشديد على أن "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها وليس على أساس ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

المصدر: israel national news

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