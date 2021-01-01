بسبب الاحتجاجات في أسرائيل .. بن غفير يهاجم الرئيس الأمريكي

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الإصلاح القضائي".
وقال بن غفير إن إسرائيل مستقلة عن الولايات المتحدة، وإن انتقادات بايدن لم تكن مناسبة.
وأضاف: "نحن نحترم النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، لكن عليهم أن يفهموا أن إسرائيل دولة مستقلة وليست مجرد نجمة أخرى على العلم الأمريكي".
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