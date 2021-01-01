شاومي تطلق هاتف Redmi Note 12 Turbo



Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 12 Turbo

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد Redmi Note 12 Turbo، وهو أول هاتف ضمن عائلة هواتف "ريدمي نوت 12"، يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 7+ Gen 2.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12 Turbo، بأنه يحتوي على شريحة كوالكوم الأحدث Snapdragon 7+ Gen 2 التي أُعلن عنها خلال الشهر الجاري، والتي توفر ميزات الهواتف الرائدة لأجهزة الفئة المتوسطة.



سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 12 Turbo

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية مدمجة من نوع UFS 3.1 بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

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ويأتي هاتف Redmi Note 12 Turbo، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة FHD+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.ويتميز هاتف Redmi Note 12 Turbo، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.ويعمل الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، وبرمجيا، يعمل Redmi Note 12 Turbo، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.و فيما يتعلق بميزات الاتصال، يدعم Redmi Note 12 Turbo الاتصال بشبكات Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.3. كما يأتي مع منفذ لسماعات الأذن و IR blaster.ويتوفر هاتف Redmi Note 12 Turbo، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والفضي، مقابل سعر يبدأ من 290 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8960 جنيه مصري) لخيار 8 + 256 جيجابايت.وتعاونت شاومي مع شركة Warner Brothers لإطلاق نسخة "هاري بوتر" من هاتف Redmi Note 12 Turbo، والذي يتميز بتصميم أنيق و ملحقات خاصة، ويأتي الإصدار المحدود Redmi Note 12 Harry Potter Edition، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وبسعة 256 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلي، مقابل سعر يعادل 349 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10780 جنيه مصري).