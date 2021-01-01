رصد Moto Edge Plus للعام 2023 في منصة Google Play

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto Edge Plus للعام 2023 قريباً للأسواق، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.
إستعرضت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي بعض من مواصفات إصدار موتورولا القادم Moto Edge Plus 2023، حيث ينطلق هذا الإصدار قريباً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يأتي بشاشة تدعم جودة عرض FHD+.
أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 لذا سيكون أحد الإصدارات المميزة التي تنافس في الأسواق هذا العام.
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