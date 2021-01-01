رصد Moto Edge Plus للعام 2023 في منصة Google Play



Moto Edge Plus Moto Edge Plus

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto Edge Plus للعام 2023 قريباً للأسواق، ولقد رصد الهاتف بالفعل في منصة جوجل بلاي بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.



إستعرضت التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي بعض من مواصفات إصدار موتورولا القادم Moto Edge Plus 2023، حيث ينطلق هذا الإصدار قريباً بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، كما يأتي بشاشة تدعم جودة عرض FHD+.



أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 لذا سيكون أحد الإصدارات المميزة التي تنافس في الأسواق هذا العام.

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من جانب أخر ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MyUX، أيضاً تؤكد الصور الرسمية لهذا الإصدار على أنه يتميز بتصميم ثقب للكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة، كما يأتي بإطارات نحيفة في محيط الشاشة.