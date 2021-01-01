تطلق شاومي Redmi Note 12 Turbo بمواصفات قوية وسعر منافس



Redmi Note 12 Turbo Redmi Note 12 Turbo

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن طراز جديد في سلسلة هاتفها الذكي الأحدث (ردمي نوت 12) Redmi Note 12، التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.



ويمتاز هاتف (ردمي نوت 12 توربو) Redmi Note 12 Turbo بأنه يحتوي على شريحة كوالكوم الأحدث (سنابدراجون 7 بلس الجيل 2) Snapdragon 7+ Gen 2 التي أُعلن عنها في 17 آذار/ مارس الجاري، والتي تجلب بعض ميزات الهواتف الرائدة إلى الفئة المتوسطة.



وقالت كوالكوم حينئذ إننا سنشهد إطلاق هواتف ذكية تحتوي على شريحة Snapdragon 7+ Gen 2 قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك من شركات، مثل: ردمي.

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ويمتاز هاتف (ردمي نوت 12 توربو) أيضًا بأن يحتوي على ذاكرة للوصول العشوائي من نوع (إل بي دي دي آر 5) LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، وبذاكرة للتخزين الداخلي من نوع (يو إف إس 3.1) UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.ويتمتع الهاتف أيضًا بشاشة من نوع (أولد) OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة FHD+ مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز، وهي تحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.ويأتي (ردمي نوت 12 توربو) مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل.ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 67 واط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم (مي يو آي 14) MIUI 14 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 13 من شركة جوجل.ويدعم (ردمي نوت 12 توربو) الاتصال بشبكات (واي فاي 6) Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.3. كما يأتي مع منفذ لسماعات الأذن.ويأتي هاتف الشركة الصينية الأحدث بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والفضي، وذلك بسعر يعادل 290 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 305 دولارات أمريكية لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 335 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 512 جيجابايت. أما الخيار الأعلى 16 جيجابايت/ 1 تيرابايت، فهو يُباع بسعر يعادل 378 دولارًا أمريكيًا.وتعاونت شاومي مع شركة (وارنر برذرز) Warner Brothers لإطلاق نسخة (هاري بوتر) من هاتف (ردمي نوت 12 توربو)، التي تأتي مع تصميم مميز على الظهر، بالإضافة إلى ملحقات خاصة. هذا، وستُباع نسخة (هاري بوتر) بحجم 12 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي، وبسعة 256 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلي، وذلك بسعر يعادل 349 دولارًا أمريكيًا.وستبدأ شاومي بيع الهاتف في الصين اعتبارًا من 31 آذار/ مارس الجاري، ولا معلومات حاليًا عن سعر الهاتف في الأسواق العالمية أو موعد إطلاقه.