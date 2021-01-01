تطلق شاومي الإصدار الخاص من سماعة Redmi Buds 4 Harry Potter

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صورة الخبر: سماعة Redmi Buds 4 Harry Potter
سماعة Redmi Buds 4 Harry Potter

أعلنت العملاق الصيني شاومي عن الإصدار الخاص من سماعتها اللاسلكية Redmi Buds 4 Harry Potter الذي يأتي ببعض التحسينات عن الإصدار الأصلي.

يتميز الإصدار الخاص من سماعة شاومي اللاسلكية Redmi Buds 4 Harry Potter بتصميم خاص لحافظة السماعة اللاسلكية بثيم Harry Potter، على أن يتميز هذا الإصدار الخاص بعدد محدود.

كما تقدم شاومي الإصدار الخاص من السماعة اللاسلكية مع حقيبة بتصميم جلدي تتضمن الكرة الذهبية بتصميم أنيق.

من جانب أخر تأتي حافظة الشحن بتصميم بيضاوي باللون الأسود، مع شعار مدرسة عالم السحرة Hogwarts، وشريط باللون الذهبي.

بينما تضم السماعة شعار البرق الشهير لندبة هاري بوتر، وتقدم شاومي سماعة Redmi Buds 4 اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 35 ديسيبل، مع 3 مستويات من إلغاء الضوضاء والتي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.

كما تضم السماعة محرك بملف ديناميكي بحجم 10مم، مع صوتيات يمكن تخصيصها، وتدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 30 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أو 6 ساعات للسماعة فقط، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2.

ويتوفر الإصدار الخاص Redmi Buds 4 Harry Potter بسعر 58 دولار، وتتوفر في السوق الصيني بدءاً من 31 من شهر مارس.

المصدر: بوابه المتميز

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