تطلق لينوفو جهاز Lenovo Yoga Slim 7 بشاشة PureSight OLED ومعالجات Ryzen 7000



Lenovo Yoga Slim 7 Lenovo Yoga Slim 7

أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Lenovo Yoga Slim 7 الذي ينطلق بشاشة PureSight OLED وسلسلة معالجات Ryzen 7000.



يتميز Yoga Slim 7 بتصميم نحيف يتسهدف التركيز على تعزيز الآداء، ويضم الجهاز شاشة OLED بحجم 14.5 إنش، ودقة 2944 في 1840 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع 400 nit، وتدعم أيضاً تقنية Dolby Vision، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass.



ويأتي الجهاز بكرت الشاشة المدمج AMD Radeon في سلسلة معالجات Ryzen 7000 لذا لن يدعم تشغيل الألعاب الثقيلة، أو مهام تحرير الفيديو.

قد يعجبك أيضا...

أيضاً يضم الجهاز 6 من المكبرات الصوتية مع تقنية Dolby Atmos، وميزة “Smart Amp” التي تعزز التجربة الصوتية، كما يضم الجهاز كاميرة ToF، مع مصراع إلكتروني لحماية خصوصية المستخدم ولعقد إجتماعات الفيديو بحماية أعلى.كما تدعم الكاميرة أيضاً تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الجهاز دون الحاجة إلى كلمة مرور، أيضاً يضم Yoga Slim 7 بطارية بقدرة 70 Whr، كما يأتي بمعايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية، ويضم اثنان من منافذ USB4 مع DisplayPort 1.4 ودعم Power Delivery 3.0.وتقدم لينوفو الجهاز باثنان من الإختيارات في الألوان، ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار في الأسواق بدءاً من شهر أغسطس.