تطلق لينوفو جهاز Lenovo Yoga Slim 7 بشاشة PureSight OLED ومعالجات Ryzen 7000

أعلنت شركة لينوفو عن جهاز Lenovo Yoga Slim 7 الذي ينطلق بشاشة PureSight OLED وسلسلة معالجات Ryzen 7000.
يتميز Yoga Slim 7 بتصميم نحيف يتسهدف التركيز على تعزيز الآداء، ويضم الجهاز شاشة OLED بحجم 14.5 إنش، ودقة 2944 في 1840 بيكسل، كما تدعم الشاشة سطوع 400 nit، وتدعم أيضاً تقنية Dolby Vision، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass.
ويأتي الجهاز بكرت الشاشة المدمج AMD Radeon في سلسلة معالجات Ryzen 7000 لذا لن يدعم تشغيل الألعاب الثقيلة، أو مهام تحرير الفيديو.
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