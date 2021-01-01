كشفت دراسة حديثة عن «خزان مياه» جديد على القمر

كشفت دراسة حديثة عن وجود مياه داخل حبيبات زجاجية موجودة على سطح القمر.
الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر جيوساينس"، أكدت أنها أجرت توصيفًا منهجيًا للبتروغرافيا، وتركيب العنصر الرئيسي، وخصائص رامان، ووفرة المياه وتركيب نظائر الهيدروجين على حبات الزجاج الصدمية التي أعادتها مهمة CE5، بهدف تحديد وتوصيف خزان المياه المفقود على سطح القمر.
وأظهرت الدراسة التي أعدّها فريق من الباحثين برئاسة الأكاديمية الصينية للعلوم، أن الخرز الزجاجي المؤثر CE5 تشكل بشكل أو بآخر بشكل مستمر خلال العامين الماضيين، مع قمم بارزة في أعمار التكوين منذ نحو 575 مليون سنة مضت، 380 مليون سنة و68 مليون سنة و35 مليون سنة، نشأت في الغالب من عدد قليل من الحفر التي يبلغ قطرها من 1 إلى 5 كيلومترات.
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