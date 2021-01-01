العثور على كوكب ليس له غلاف جوي

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هز علماء الفلك العالم عندما أعلنوا اكتشاف نظام شمسي مكون من سبعة كواكب في عام 2017.
أدى الكشف عن أنها تتكون في الغالب من صخور مثل الأرض ، حيث يمثل الماء ما يصل إلى 5 في المائة من كتلتها ، إلى زيادة الآمال في أنها يمكن أن تحمل حياة غريبة .
ولكن الآن ، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ، أظهر الخبراء أن واحدًا - Trappist-1 b - ليس له غلاف جوي ، وهو حاسم لأي نوع من السكن.
Trappist-1 b هو الكوكب الأعمق في النظام الشمسي الذي يبعد حوالي 40 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة الدلو.
تبلغ درجة حرارة كوكب الأرض حوالي 500 درجة كلفن (حوالي 450 درجة فهرنهايت) - مما يشير إلى أنه ليس له `` غلاف جوي مهم ''.
تم تفصيل النتائج في ورقة بحثية جديدة نُشرت اليوم في مجلة Nature .
وقال العلماء : "نظام Trappist-1 رائع لكواكبه السبعة المتشابهة في الحجم والكتلة والكثافة والتدفئة النجمية للكواكب الصخرية فينوس والأرض والمريخ في نظامنا الشمسي".
تمت ملاحظة جميع كواكب Trappist-1 باستخدام تقنية التحليل الطيفي للإرسال باستخدام تلسكوبات هابل أو تلسكوبات سبيتزر الفضائية ، ولكن لم يتم اكتشاف أي ميزات جوية أو تقييدها بشدة.
Trappist-1 b هو أقرب كوكب إلى النجم القزم M للنظام ، ويتلقى أربعة أضعاف الإشعاع الذي تتلقاه الأرض من الشمس.
من المعروف أن سبعة كواكب تدور حول Trappist 1 ، وهو نجم قزم أحمر تبلغ كتلته حوالي 9? فقط من كتلة شمسنا.
تم اكتشاف النجم في عام 1999 ولكن لم يتم اكتشاف كواكبه حتى 2016 و 2017 ، باستخدام الملاحظات التي تم إجراؤها في مرصد لا سيلا في تشيلي.
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