العثور على كوكب ليس له غلاف جوي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

هز علماء الفلك العالم عندما أعلنوا اكتشاف نظام شمسي مكون من سبعة كواكب في عام 2017.



أدى الكشف عن أنها تتكون في الغالب من صخور مثل الأرض ، حيث يمثل الماء ما يصل إلى 5 في المائة من كتلتها ، إلى زيادة الآمال في أنها يمكن أن تحمل حياة غريبة .



ولكن الآن ، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا ، أظهر الخبراء أن واحدًا - Trappist-1 b - ليس له غلاف جوي ، وهو حاسم لأي نوع من السكن.

قد يعجبك أيضا...

Trappist-1 b هو الكوكب الأعمق في النظام الشمسي الذي يبعد حوالي 40 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة الدلو.تبلغ درجة حرارة كوكب الأرض حوالي 500 درجة كلفن (حوالي 450 درجة فهرنهايت) - مما يشير إلى أنه ليس له `` غلاف جوي مهم ''.تم تفصيل النتائج في ورقة بحثية جديدة نُشرت اليوم في مجلة Nature .وقال العلماء : "نظام Trappist-1 رائع لكواكبه السبعة المتشابهة في الحجم والكتلة والكثافة والتدفئة النجمية للكواكب الصخرية فينوس والأرض والمريخ في نظامنا الشمسي".تمت ملاحظة جميع كواكب Trappist-1 باستخدام تقنية التحليل الطيفي للإرسال باستخدام تلسكوبات هابل أو تلسكوبات سبيتزر الفضائية ، ولكن لم يتم اكتشاف أي ميزات جوية أو تقييدها بشدة.Trappist-1 b هو أقرب كوكب إلى النجم القزم M للنظام ، ويتلقى أربعة أضعاف الإشعاع الذي تتلقاه الأرض من الشمس.من المعروف أن سبعة كواكب تدور حول Trappist 1 ، وهو نجم قزم أحمر تبلغ كتلته حوالي 9? فقط من كتلة شمسنا.تم اكتشاف النجم في عام 1999 ولكن لم يتم اكتشاف كواكبه حتى 2016 و 2017 ، باستخدام الملاحظات التي تم إجراؤها في مرصد لا سيلا في تشيلي.