تفاصيل"كيا EV9" الجديدة .. دفع رباعي كهربائيّة بثلاثة صفوف



كيا EV9 كيا EV9

تواصل "كيا" أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية مسيرتها نحو التحول الكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن التفاصيل الكاملة لسيارة EV9 الكهربائيّة، أوّل سيّارة دفع رباعي كهربائيّة تحتوي على ثلاث صفوف من المقاعد من العلامات التجارية الرئيسية. ويعتبر إطلاق EV9 التي تتخلى عن النهج المحافظ للعلامة التجارية الكورية الجنوبية في القطاعات الجديدة، بمثابة هدف التقدم الذي يسجل لـ كيا حيث تُطلق تفكيراً جديداً وتصميماً وتكنولوجيا مبكرة إلى القطاع.



استنادًا إلى النظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP) الذي يغير قواعد اللعبة. ويضمن EV9 أداءً رياضياً، يكمله نطاق مستهدف بالكامل للكهرباء يزيد عن 541 كم (حوالي 336 ميلًا)، وفقاً إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالمياً (WLTP)، تتيح إمكانية الشحن الفائق السرعة بجهد 800 فولت تجديد حزمة بطارية EV9 بشحن كافٍ لتشغيل السيارة لمسافة 239 كم (حوالي 149 ميلاً) في حوالي 15 دقيقة.



تشمل الإنجازات التكنولوجية العديدة نظام القيادة على الطرق السريعة (HDP) ، المتوفر في كياEV9 GT-Line، ما يتيح التحكم الذاتي المشروط من المستوى 3 في أسواق مختارة. كما ويتوفّر أيضاً تطبيق Kia Connect، الذي يمكّن العملاء من شراء الميزات والخدمات الرقمية عند الطلب، ما يمنحهم المرونة في اختيار الميزات التي يريدونها وترقية قدرة EV9 باستمرار عن طريق التحديثات الهوائية (OTA) في أي زمان ومكان.

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قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز، سونغ هو سونغ،: "في كثير من الجوانب، أعادت سيارة EV9 تعريف المفهوم التقليدي لسيارات الدفع الرباعي، لتشكل قمّة ?نجاز كيا في التصميم والهندسة. وقد صمّمت سيارة EV9 بهدف تلبية احتياجات جميع أفراد الأسرة، بحيث أصبحت العلامة التجارية الكورية الجنوبية رائدة في مجال توفير حلول التنقل المستدام، ليس فقط من خلال هندسة المركبات الكهربائية المتقدمة، ولكن أيضاً من خلال العديد من المواد المعاد تدويرها والمستدامة المستخدمة في إنشائها".ستبدأ كيا في تقديم الطلب المسبق للسيارة EV9 للسوق الكورية في الربع الثاني من عام 2023. وستطرح سيارة EV9 لدى وكالة كيا للبيع في أسواق عالمية مختارة اعتباراً من النصف الثاني من العام.التصميم: إعادة تشكيل تجربة مستخدم سيارات الدفع الرباعي لأفراد العائلة في عصر الألفيةانطلاقاً من فلسفة العلامة التجارية الخاصة "اتّحاد الأضداد" Opposites United التي شكّلت مصدر إلهام ، تعيد EV9 تصور السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل مع توازن فريد بين العناصر الطبيعية والحديثة. ولعبت ركيزة التصميم "الجرأة من أجل الطبيعة"، والتي تُشكل مصدر إلهام لمزيج العناصر من العالمين الطبيعي والمادي، دوراً رئيسياً في تشكيل التصميم الخارجي لـسيارة EV9.يوفر الشكل الخارجي لسيارة EV9، الشعور بالهدوء وذلك بفضل تطوير ميزات السيارة الكهربائيّة ومكوّناتها المواكبة لعصر جديد من التنقل المستدام. تتميز السيارة بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3100 ملم، مدعومة باختيار عجلات مقاس 21 بوصة أو 20 بوصة أو 19 بوصة. يبلغ طولها الإجمالي 5.010 ملم، ويبلغ عرضها 1980 ملم وارتفاعها 1755 ملم[1] ، وتعبّر عن شكل جريء ومعاصر مع الحفاظ على طابعها الفريد.يتميز الجزء الأمامي من EV9 بخطوط بسيطة وواضحة وأسطح الجسم، التي تتسم بالثقة والوضوح والهدوء بدرجة متساوية. كما يبرز من خلال "شبكة إضاءة الأنماط الرقمية" والمصابيح الأمامية العمودية المذهلة، "وجه النمر الرقمي" "Digital Tiger Face" [1]المميز لـ EV9 والذي يُضفي مظهراً وإحساساً بصرياً ومستقبلياً. يتميز Digital Tiger Face بمجموعتين من المصابيح على شكل مكعبات صغيرة داخل هيكل السيارة المجاور لكل مصباح أمامي. وتساهم مصابيح التشغيل النهاري Star Map LED (DRL)" المبتكرة من EV9 في تحقيق تجربة إضاءة جديدة وتوفر نمط إضاءة متحرك ومتطور، يدل على Digital Tiger Face من كيا لطرز السيارات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية.بالإضافة إلى الطراز التقليدي، كشفت كيا النقاب عن تصميم فئة GT-line، والتي تتميز بجماليات فريدة عن الطراز التقليدي. خضعت المصدات الأمامية والخلفية والعجلات ورف السقف إلى تعديلات ، وتتميز فئة GT-line بلوحة ألوان سوداء مميزة تتسم بحضور قوي وحازم ، ما يجعلها منفصلة عن نظيرتها القياسية. والجدير بالذكر أن فئة GT-line تتضمن "شبكة إضاءة رقمية" حصرية تضيف عنصراً من الديناميكية والرقي إلى تصميمها المثير للإعجاب بالفعل.بالإضافة إلى شكلها الخارجي الرائع، تتميّز EV9 أيضاً بأداء مع معامل ديناميكي هوائي مثير للاعجاب يبلغ 0.28. وقد تحقق ذلك من خلال تنفيذ العديد من الميزات المتقدمة. ويشمل ذلك أول غطاء سفلي منحوت ثلاثي الأبعاد من كيا، والذي يتميز بشكل محدب في المقدمة وشكل مقعر في الخلف، إلى جانب عجلات هوائية، وستائر هوائية مبتكرة مدمجة في المصد الأمامي. تتحد هذه العناصر بسلاسة لتوفير تحكم فائق في تدفق الهواء وتحسين الأداء والكفاءة، ما يوفر تجربة قيادة مبهجة للسائق.تقدم EV9 مجموعة من خيارات المقاعد التي تلبي الاحتياجات المتنوعة. وتتوفر خيارات سبعة مقاعد وستة مقاعد ومجموعة متنوعة من خيارات مقاعد الصف الثاني، بإجمالي أربعة مقاعد[1] ، والتي تُعتبر مناسبة لحالات مختلفة مثل التنقل والشحن والراحة. يتميز الصف الأول بمقاعد استرخاء تضمن وضعية مريحة. يوفر الصف الثاني، لأول مرة بين موديلات السيارات الكهربائية العالمية، أربعة خيارات للجلوس، بما في ذلك مقاعد طويلة 3 مقاعد، ومقاعد من النوع الأساسي، ومقاعد من نوع الاسترخاء، ومقاعد مستقلة بمقعدين من النوع الدوار، ما يوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الاستخدامات للاختيار من بينها. وتسمح كيا EV9 المجهزة بمقاعد الاسترخاء في الصف الثاني، لركاب الصف الأول والثاني بالاسترخاء معاً أثناء شحن سيارة الدفع الرباعي. مع خيار المقعد الدوار، يمكن تدوير مقاعد الصف الثاني 180 درجة لتمكين إجراء محادثات مع الجالسين في الصف الثالث. يتم تزويد ركاب الصف الثالث بنقاط شحن وحاملات أكواب.