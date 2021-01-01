تعيد أودي ترتيب طريقة تسمية سياراتها لأجل المستقبل الكهربائي



أودي أودي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أودي عن خطط الشركة لإعادة تنظيم الطريقة التي تسمي بها الشركة سياراتها، وستعتمد أودي عل الأرقام الفردية لأجل سيارات الوقود، والأرقام الزوجية لأجل السيارات الكهربائية، ولكنها لن تستغني عن اسم e tron بالمقابل.



قال ماركوس دويسمان “في المستقبل سيكون الأمر على هذا النحو: ستكون الأرقام الفردية هي محركات الاحتراق وستكون الأرقام الزوجية للمركبات الكهربائية التي تعمل وأضاف “نحن نتطلع إلى العديد من المشتقات العاطفية وعالية الأداء”. أضاف كبير مسؤولي التكنولوجيا، أوليفر هوفمان، أن أودي لن تسقط اللاحقة e tron وقال أن العملاء يفهمون الآن أن الاسم يعني الكهرباء بالكامل وأن الشركة تريد التمسك بذلك.



فيما يبدو، تأتي هذه الخطوة من أودي قبل تحويل جميع سياراتها إلى المحركات الكهربائية، مع الحفاظ قدر الإمكان على الأسلوب المألوف لعملاء الشركة فيما يخص نمط التسمية.