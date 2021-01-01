يطلقا وكيل شيفروليه وجهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لهذه الموديلات...

من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك، أعلن الجهاز عن تعاونه مع وكيل شركة شيفروليه (شركة المنصور للسيارات) وإصدار بيان رسمي جديد خاص ببعض الموديلات من سيارات الشركة التي تم الإعلان عن استدعائها ضمن حملة جديدة للصيانة، حيث كان هذا البيان كالتالي:
وكما هو موضح بصورة البيان، تبين أن هذا الاستدعاء مخصص لفحص وتغيير الوسائد الهوائية اذا لزم الأمر، وهو استدعاء خاص على الموديلات التالية:
- بعض موديلات شيفروليه كروز من 2010 إلى 2017.
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