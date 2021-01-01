يطلقا وكيل شيفروليه وجهاز حماية المستهلك حملة استدعاء لهذه الموديلات...



شيفروليه شيفروليه

من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيسبوك، أعلن الجهاز عن تعاونه مع وكيل شركة شيفروليه (شركة المنصور للسيارات) وإصدار بيان رسمي جديد خاص ببعض الموديلات من سيارات الشركة التي تم الإعلان عن استدعائها ضمن حملة جديدة للصيانة، حيث كان هذا البيان كالتالي:



وكما هو موضح بصورة البيان، تبين أن هذا الاستدعاء مخصص لفحص وتغيير الوسائد الهوائية اذا لزم الأمر، وهو استدعاء خاص على الموديلات التالية:



- بعض موديلات شيفروليه كروز من 2010 إلى 2017.

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- بعض موديلات شيفروليه سونيك من 2012 إلى 2014.ولمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة على رقم 16424 للحجز المسبق، والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وسيتم الرجوع مرة أخرى للعملاء لتحديد موعد في أقرب مركز خدمة وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل.