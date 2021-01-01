تحذير من استخدام «ChatGPT» في الأعمال الخبيثة والإجرامية



ChatGPT ChatGPT

بعد انتشار «شات جي بي تي» الإصدار الأول لروبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعيChatGPT، وهو يثير فضول مستخدمي الإنترنت منذ إطلاقه في نهاية نوفمبر، وأصبحت منصة ChatGPT واحدة من أسرع خدمات الإنترنت نموًا، حيث تجاوزت 100 مليون مستخدم خلال الشهرين الأولين، بفضل قدرته غير المسبوقة على إنشاء نص شبيه بالبشر استنادًا إلى المطالبات، انتشر هذا النموذج سريعًا.



«مخاطر ChatGPT»



وأصدرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول» تحذيرا بشأن الروبوت الذي ينتج نصوصا مطولة خلال ثوان، وذلك بناء على أسئلة المستخدمين لـ «ChatGPT»، وغيره من أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج النصوص فورا.

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وحسبما نشر موقع «euractiv» المتخصص في أخبار الاتحاد الأوروبي، تقريرا لوكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول»، التي قالت إن منصة «ChatGPT» يمكن أن تستخدم للاحتيال عبر الإنترنت وغيرها من الجرائم الإلكترونية، موضحة أن هذه المنصة ستشكل تحديا أمنية بالنسبة إلى سلطات إنفاذ القانون، حيث يمكن لـ«الجهات الخبيثة استغلالها».وأشارت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية إلى أن المجرمين عادة ما يسارعون إلى استغلال التقنيات الجديدة، موضحة أنهم قد شوهدوا وهم يستغلونها استغلالها خبيثا، لافتة أن هذا الأمر حدث مرارا مع «ChatGPT» أواخر نوفمبر 2022، وقالت إنها رصدت استخدما خبيثا لهذه المنصة بعد أسابيع من إطلاقها، حسبما ذكرت «سكاى نيوز البريطانية».«الاستخدام الإجرامي لمنصة ChatGPT»ويشمل الاستخدام الإجرامي لهذه المنصة تسريع عملية البحث بالنسبة لـ«الجهات الخبيثة»، ونظرًا لأن ChatGPT يمكن أن يولد معلومات للقراءة للاستخدام، فقد حذر اليوروبول من أن التكنولوجيا الناشئة يمكن أن تسرع عملية البحث عن ممثل ضار دون معرفة مسبقة بمنطقة الجريمة المحتملة مثل «اقتحام منزل أو الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أو الاعتداء الجنسي على الأطفال».وفى حين أن جميع المعلومات التي يوفرها ChatGPT متاحة مجانًا على الإنترنت، لذلك فإن إمكانية استخدام النموذج لتقديم خطوات محددة من خلال طرح أسئلة سياقية تعني أنه من الأسهل بشكل كبير للجهات الفاعلة الخبيثة فهم أنواع الجرائم المختلفة وتنفيذها بشكل أفضل، وفقا لما ذكره تقرير وكالة إنفاذ القانون الأوروبية.كما أن قدرة لـ ChatGPT في إنتاج تعليمات برمجية بلغات برمجة مختلفة، يوسع من قدرة الجهات الخبيثة ذات المعرفة القليلة أو المعدومة لتطوير تكنولوجيا المعلومات لتحويل اللغة الطبيعية إلى برامج ضارة.وبالمثل، يمكن إعطاء صورة متزايدة للشرعية للاحتيال عبر الإنترنت باستخدام ChatGPT لإنشاء تفاعل مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي قد يساعد في تمرير عرض احتيالي شرعي. بعبارة أخرى، بفضل هذه النماذج، «يمكن إنشاء هذه الأنواع من التصيد الاحتيالي والاحتيال عبر الإنترنت بشكل أسرع، وأكثر مصداقية، وعلى نطاق متزايد بشكل كبير».جديرا بالذكر أنه بعد وقت قصير من الإصدار العام لـ ChatGPT، أوضحت شركة الأمان Check Point Research كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي، لإنشاء تدفق كامل للعدوى من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي من التصيد الاحتيالي إلى تشغيل قذيفة عكسية تقبل الأوامر باللغة الإنجليزية، وفقا لما ورد عن موقع «euractiv».