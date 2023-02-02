ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تداولات اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات اليوم الأربعاء، بعدما أغلقت أمس على تباين.



أداء مؤشرات البورصة

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجى إكس 30» خلال تداولات جلسة اليوم بمعدل 0.28%، مسجلًا 15،950 ألف نقطة، بينما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.46%، مسجلًا 2,764 نقطة، في حين صعد مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بمعدل 0.46% لنحو 19,065 نقطة، بينما زاد مؤشر البورصة للعائد الكلي بنحو 0.94% ليسجل 6,610 نقطة.



مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة إيجى إكس 70 متساوى الأوزان خلال جلسة اليوم بنسبة 0.43% لنحو 2،816 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.53%، مسجلًا 4,219 نقطة.

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وقالت وحدة بحوث ميراج لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي يتحرك عند مستوى 15906 بعد أن ارتد لأعلى في جلسة الأمس وتم تكوين دعم فرعي هام عند مستويات 15680-15690 وطالما استقر المؤشر أعلى هذه المستويات فسوف تظل الرؤية إيجابية على المدى قصير الأجل. وأضاف التقرير أن معظم أسهم السوق في الوقت الحالي عند مستويات المقاومة الرئيسية وتحاول اختراقها لأعلى لذلك من الممكن أن تشهد جلسة اليوم تذبذبا واضحا، لذا يجب الحذر.ولفت إلى أنه في حالة النزول أسفل الدعم المذكور سيكون دليلا على تغير الاتجاه الحالي على المدى قصير الأجل من صاعد إلى هابط.إلى ذلك، أعلنت إدارة البورصة تفاصيل عرض الشراء الإجبارى المنافس والمقدم من شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات لشراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.• سعر العرض: 37 جنيها للسهم.• فترة سريان العرض: عشرة أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 30 مارس 2023 وحتى نهاية جلسة تداول 12 أبريل 2023.• يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض.• على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.