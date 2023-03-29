سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في مصر

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سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 استقرارًا خلال بداية التعاملات في الصاغة اليوم، مع ثبات سعر الذهب اليوم الدولار، وأوضح عضو شعبة الذهب أمير رزق، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن سعر المعدن الأصفر الفترة القادمة سيظل يشهد ارتفاعات متتالية إلى أن يصل ارتفاع سعر الذهب 1000 جنيه في سعر جرام الذهب خلال شهر سبتمبر القادم.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023
سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا في سعر جرام الذهب خلال بداية تعاملات اليوم، وكذلك استقرار سعر الذهب العالمي اليوم وسط التوقعات التي تشير إلى أن أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات متلاحقة.

سعر الذهب اليوم في مصر
وسجل سعر الذهب الآن في مصر خلال بداية التعاملات استقرارًا في سعر جرام الذهب، حسب نوع العيار في الصاغة المصرية اليوم.

سعر الذهب اليوم بالدولار
وسجل سعر اونصة الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا خلال بداية التعاملات، حيث سجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1873 دولارا.

كم جراما في أونصة الذهب؟
يبلغ وزن أونصة الذهب عيار 21 مقدار 31.103 جرام فقط لا غير.

سعر الذهب اليوم عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء ثبات في السعر بعد الارتفاع الذي شهده مساء الأمس، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 خلال بداية التعاملات 2120 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء، ثباتا في سعر جرام الذهب عيار 24، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 24 عند 2422 جنيهًا خلال بداية التعاملات.
سعر الذهب اليوم عيار 18
واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 في بداية التعاملات 1817 جنيها.

المصدر: المصرى اليوم

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