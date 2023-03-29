سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 استقرارًا خلال بداية التعاملات في الصاغة اليوم، مع ثبات سعر الذهب اليوم الدولار، وأوضح عضو شعبة الذهب أمير رزق، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» أن سعر المعدن الأصفر الفترة القادمة سيظل يشهد ارتفاعات متتالية إلى أن يصل ارتفاع سعر الذهب 1000 جنيه في سعر جرام الذهب خلال شهر سبتمبر القادم.
سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023
سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا في سعر جرام الذهب خلال بداية تعاملات اليوم، وكذلك استقرار سعر الذهب العالمي اليوم وسط التوقعات التي تشير إلى أن أسعار الذهب في مصر الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات متلاحقة.
سعر الذهب اليوم في مصر
وسجل سعر الذهب الآن في مصر خلال بداية التعاملات استقرارًا في سعر جرام الذهب، حسب نوع العيار في الصاغة المصرية اليوم.
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