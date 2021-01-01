5 علاجات طبيعية لمشاكل الآفات المنزلية..الملح وصودا الخبز الأبرز..

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تعد الآفات مثل النمل والبعوض والصراصير والعناكب وبق الفراش من المشاكل الشائعة في معظم المنازل، في حين أن هناك العديد من مبيدات الآفات المحملة بالمواد الكيميائية في السوق، يمكن أن تكون ضارة لك ولحيواناتك الأليفة وتسبب أمراض الجهاز التنفسي.بدلاً من ذلك، فإن العلاجات الطبيعية والمنزلية آمنة وفعالة بنفس القدر.

وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، فيما يلي خمسة علاجات طبيعية فعالة لمواجهة مشاكل الآفات المنزلية.



ملح

يُعد الملح علاجًا طبيعيًا رائعًا لإبعاد الآفات المنزلية مثل البراغيث والنمل ، ويمكن أن يحافظ على منزلك نظيفًا ونظيفًا ، مما يمنع خطر الإصابة بالأمراض الضارة.

يمكنك نثر الملح حول أبواب ونوافذ منزلك لمنع النمل من دخول المنطقة، كما يمكنك أيضًا نثر الملح مباشرة على البُسط والسجاد لأن البراغيث عادة ما تتدلى حول هذه المناطق.



شجرة الشاي وزيت الأوكالبتوس

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يشتهر زيت شجرة الشاي بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات والالتهابات ، ويعمل كمبيد حشري مذهل ويساعد في الحفاظ على الآفات والحشرات في مكانها.الرائحة القوية للأوكالبتوس تدفع الحشرات بعيدًا عن المنطقة بينما تضيف الدفء الطبيعي إلى الغرفة، وامزج زيت شجرة الشاي وزيت الأوكالبتوس بالماء ورشه في جميع أنحاء الغرفة أو امسح أبواب الخزانة به.صودا الخبزتعمل صودا الخبز كقاتل طبيعي للحشرات ، فهي تساعد في تسميم أو تقطيع أو تجفيف الآفات ، وخاصة الصراصير والبق.يمكنك مزجه مع مسحوق السكر لجذب الحشرات لتذوق الخليط ، وفي النهاية قتلهم، ويرش الخليط أينما ترى الحشرات، ويمكنه أيضًا التحكم في الحشرات القارضة والمضغية التي يمكن أن تدمر النباتات الداخلية والخضروات في المطبخ.نعناعمعبأ برائحة نفاذة وخصائص طبية وعلاجية ، يساعد النعناع على إبقاء المهيجات اليومية مثل البعوض والذباب والنمل بعيدًا عن منزلك.يعمل المنثول في أوراق النعناع كمبيد ليرقات البعوض والعث، ويمكنك وضع أوراق النعناع الطازجة حول الأبواب أو النوافذ أو الشرفة أو المداخل، وسيخلق هذا أيضًا رائحة منعشة في جميع أنحاء منزلك.عصير ليمونرائحة الليمون الحمضية تبقي الحشرات الشائعة مثل العناكب والقواقع والنمل بعيدًا لأنها لا تحب هذه الرائحة، وامزج عصير الليمون مع بعض الماء، واسكبه في زجاجة، ورشه بالقرب من الأبواب والنوافذ للحفاظ على نظافة هذه المناطق، ويمكنك أيضًا مزجه مع الخل لتضخيم مفعول الليمون.