خاص| يخفف ?لام الولادة.. فوائد بالجملة للضحك

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«اضحك كلما استطعت، فهو دواء»، تعتبر هذه الجملة من أشهر ما قيل عن الضحك فهو دواء بدون أعراض جانبية، كثيراً نسمع أشخاصاً يقولون اضحك تضحك لك الدنيا، فكل هذه العبارات لم تأتي من الفراغ بل هي لها مدلول علمي وطبي أثبت صحتها في ال?ونة الأخيرة.



قال الدكتور "وليد هندي" استشاري الصحة النفسية عن فوائد الضحك ، إن الابتسامة والضحكة عند الإنسان لهما تأثير عظيم في تكوين الشخصية وتعتبر بصمة له مثل بصمة اليد والقدم، فنرى أن الطفل يبدأ في الضحك بعد 17 يوماً من ولادته لأنه يعتبر من أهم جوانب النمو مثل النمو العقلي والبدني فهناك نمو نفسي أيضا يتمثل في الضحك والابتسامة وتصل مرات الضحك عند الطفل الى 400 ضحكة في اليوم".



واضاف "هندي" في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم :" أن من أهم النصائح للسيدات الحوامل هو الضحك لانه يمنع العديد من الأمراض مثل اكتئاب الحمل، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الولادة المبكرة وولادة اطفال مبتسرين، مؤكداً أن أخر الدراسات العلمية قالت إن السيدات الحوامل اللواتي يلتزمن الضحك أثناء الحمل هم الأقل إصابة ب?لام الحمل والولادة والطلق، كما أنه يساعد على الهدوء والاستقرار ويعزز نمو الجهاز العصبي للجنين في رحم أمه ويساعد على شعوره بالأمان".

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وأشار "هندي"، إلى أن فوائد الضحك لم تقتصر على الحوامل فقط ولكن للأشخاص العادية فهناك الكثير من الأمراض التي يمنعها "الضحك" فهو يقلل من الاجهاد والخمول واضطرابات النوم ويخفف من حدة التوتر ويزيل اعراض الألم ويقلل الاصابة بالاكتئاب، لأنه يزيد من هرمون السعادة في الجسم ، وينشط من أجهزة الجسم والتنفس وتقوية عضلة القلب ويعزز المناعة ينظم مستويات السكر في الدم ، ويقلل من الأم الجسم لأن الضحك يساعد على إفراز مسكن طبيعي في الدم ويحسن المزاج العام ويزيد من معدل التكيف مع الضغوط الحياتية ويجعله مقبولاً اجتماعياً على عكس الإنسان العصبي يكون كثير الشجار.وأخيراً أشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الإنسان الضحوك يعطي الطاقة الايجابية للغير ويجعله مقبولاً بين الناس، بالإضافة إلى أن الضحك يمرن عضلات الوجه الذي يكون عددهم 46 عضلة فيمنع الشعور بالعجز او ظهور علامات تقدم العمر ، كما يعمل على تقوية الذاكرة والتقليل من الاصابة بالخرف والزهايمر وايضا يقلل من أمراض المعدة المرتبطة بالقولون العصبي".