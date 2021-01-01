خاص| يخفف ?لام الولادة.. فوائد بالجملة للضحك

«اضحك كلما استطعت، فهو دواء»، تعتبر هذه الجملة من أشهر ما قيل عن الضحك فهو دواء بدون أعراض جانبية، كثيراً نسمع أشخاصاً يقولون اضحك تضحك لك الدنيا، فكل هذه العبارات لم تأتي من الفراغ بل هي لها مدلول علمي وطبي أثبت صحتها في ال?ونة الأخيرة.
قال الدكتور "وليد هندي" استشاري الصحة النفسية عن فوائد الضحك ، إن الابتسامة والضحكة عند الإنسان لهما تأثير عظيم في تكوين الشخصية وتعتبر بصمة له مثل بصمة اليد والقدم، فنرى أن الطفل يبدأ في الضحك بعد 17 يوماً من ولادته لأنه يعتبر من أهم جوانب النمو مثل النمو العقلي والبدني فهناك نمو نفسي أيضا يتمثل في الضحك والابتسامة وتصل مرات الضحك عند الطفل الى 400 ضحكة في اليوم".
واضاف "هندي" في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم :" أن من أهم النصائح للسيدات الحوامل هو الضحك لانه يمنع العديد من الأمراض مثل اكتئاب الحمل، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الولادة المبكرة وولادة اطفال مبتسرين، مؤكداً أن أخر الدراسات العلمية قالت إن السيدات الحوامل اللواتي يلتزمن الضحك أثناء الحمل هم الأقل إصابة ب?لام الحمل والولادة والطلق، كما أنه يساعد على الهدوء والاستقرار ويعزز نمو الجهاز العصبي للجنين في رحم أمه ويساعد على شعوره بالأمان".
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