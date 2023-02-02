أسعار الفاكهة بسوق العبور.. 29 مارس



أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ بسوق العبور، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف من 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



الجريب فروت ما بين 7 إلى 15 جنيهاً.



- برتقال سكري من 4 إلى 6.5 جنيهات.

قد يعجبك أيضا...

- برتقال بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيهات.- برتقال أبوسرة 5 إلى 8 جنيهات.- برتقال استفندي من 6 إلى 12 جنيهات.- الكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.- مانجو مستورده من 30 إلى 40 جنيهاً.- بطيخ من (4 : 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيهاً.- البلح الأسواني ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو.- كيلو البلح السيوي ما بين 25 إلى 30 جنيهاً للكيلو.- بلح بارحي من 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو.- جوافة من 6 إلى 20 جنيهًا للكيلو.- الفراولة 7 إلى 12 جنيهاً للكيلو.من جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيراً من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.