ساعة ذكية للغطس في أعماق المحيطات..تعمل لمدة 14 يومًا متصلة..

طورت شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز ساعة ذكية جديدة باسم هواوي ووتش ألتيميت. وتم تصميم هذه الساعة على غرار ساعات الغوص الكلاسيكية التي تنتجها شركات مثل بريتلينج ورولكس وتاج هوير، وهي مزودة ببطارية تستطيع العمل لمدة 14 يوماً متصلة، إلى جانب خصائص متابعة الحالة الصحية للمستخدم، مع قدرتها على العمل على عمق 100 متر في المحيطات.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة لم تعلن عن السعر الرسمي للساعة الجديدة، لكن من غير المتوقع أن تكون رخيصة الثمن، نظرا لأنها تحتوي على مكونات عالية الأداء، ومعادن غالية الثمن مثل التيتانيوم. ومن المقرر طرحها للبيع في بريطانيا وأوروبا أوائل أبريل المقبل، في حين لم يتحدد موعد طرحها في السوق الأمريكية. ومن المحتمل كشف المزيد من خصائصها خلال الأيام المقبلة.
وتم تصميم الساعة الذكية الجديدة لتشبه ساعات الغوص من الناحية الفنية، رغم وجود العديد من الخصائص المصممة خصيصا للغوص أو لممارسي الغوص الحر. كما تستطيع الساعة العمل تحت الماء حتى عمق 100 متر. وتحتوي الساعة على زر حقيقي للمساعدة في تشغيل وظائف الملاحة تحت الماء والعديد من التطبيقات لتسجيل بيانات عمق الغوص وزمنه.
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