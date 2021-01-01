يحذر أخصائي علاج طبيعي من ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة

آخر الأخباراخبار منوعة › يحذر أخصائي علاج طبيعي من ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذر الدكتور سيرجي كازيموف أخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من ارتداء الملابس الضيقة خلال فترة طويلة.

ويشير الأخصائي إلى أنه توجد في الطبقات العليا للعضلات شبكة شعيرات دموية وليمفاوية هذه الشبكة ضرورية لتغذية الخلايا وإزالة نفايات عملية التمثيل الغذائي من الخلايا.

ويقول: "تحتوي هذه الشعيرات في حالة الاسترخاء على بعض من الدم واللمف. لذلك عند الضغط على مساحة كبيرة من الجسم عند ارتداء الملابس الضيقة يندفع الدم واللمف من الأوردة المحيطية المضغوطة إلى الأوعية المركزية من الدورة الدموية، ما يؤدي إلى زيادة الضغط والعبء على القلب وبالتالي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم عدم ارتداء الملابس الضيقة لكي لا تتفاقم حالتهم الصحية".

وبالإضافة إلى ذلك يحذر الطبيب من ارتداء الملابس الضيقة في الطقس البارد. لأن الملابس الفضفاضة كالسراويل وغيرها تخلق طبقة هوائية بين الجسم والملابس تحمي من البرد. واختفاء هذه الطبقة عند ارتداء الملابس الضيقة يؤدي إلى برودة الأقدام والسيقان ومنطقة الحوض، ما يزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة والرجال بالتهاب البروستاتا.

ويضيف، كما أن ارتداء الملابس الداخلية الضيقة يمكن أن يسبب للرجال مشكلات صحية مختلفة وخاصة لمن هم في عمر الشباب أثناء فترة البلوغ. كما أن ارتداء النساء لحمالات الصدر والملابس الداخلية الضيقة يؤدي إلى اضطراب تدفق الدم واللمف إلى الغدة الثديية، ما قد ينجم عنه اعتلال الثدي. وهذا يؤثر لاحقا في قدرة المرأة على إرضاع طفلها.

وينصح الطبيب بعدم شد الحزام كثيرًا، وخاصة لمن يعاني من السمنة. لأن هذا يؤدي إلى الضغط على العصب الصافن الجانبي للفخذ ويتطور إلى متلازمة روث برنهارد.

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحذر أخصائي علاج طبيعي من ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26524

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager