يحذر أخصائي علاج طبيعي من ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة

حذر الدكتور سيرجي كازيموف أخصائي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من ارتداء الملابس الضيقة خلال فترة طويلة.
ويشير الأخصائي إلى أنه توجد في الطبقات العليا للعضلات شبكة شعيرات دموية وليمفاوية هذه الشبكة ضرورية لتغذية الخلايا وإزالة نفايات عملية التمثيل الغذائي من الخلايا.
ويقول: "تحتوي هذه الشعيرات في حالة الاسترخاء على بعض من الدم واللمف. لذلك عند الضغط على مساحة كبيرة من الجسم عند ارتداء الملابس الضيقة يندفع الدم واللمف من الأوردة المحيطية المضغوطة إلى الأوعية المركزية من الدورة الدموية، ما يؤدي إلى زيادة الضغط والعبء على القلب وبالتالي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم عدم ارتداء الملابس الضيقة لكي لا تتفاقم حالتهم الصحية".
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