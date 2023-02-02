سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك، حيث سجل أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.
وتقدم" بوابة الأهرام" لكم سعر الدولار في بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية.
سعر الدولار اليوم في مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
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