سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 مارس 2023 في البنوك

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سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك، حيث سجل أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.

وتقدم" بوابة الأهرام" لكم سعر الدولار في بنك قناة السويس، البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء 30.85 جنيه للبيع.
ولامس سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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