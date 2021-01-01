بسبب التعديلات القضائية .. حرب تصريحات بين بايدن ونتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تل أبيب مستقلة تتخذ قراراتها ليس وفق أي ضغوط خارحية.
وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل، أنه يأمل أن يتراجع نتنياهو عن مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل.
وتشهد تل أبيب في الأيام الأخيرة تدهورات كبيرة لم تشهدها من قبل بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.
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