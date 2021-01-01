بسبب التعديلات القضائية .. حرب تصريحات بين بايدن ونتنياهو



بايدن ونتنياهو بايدن ونتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تل أبيب مستقلة تتخذ قراراتها ليس وفق أي ضغوط خارحية.



وقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل قليل، أنه يأمل أن يتراجع نتنياهو عن مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل.



وتشهد تل أبيب في الأيام الأخيرة تدهورات كبيرة لم تشهدها من قبل بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي.

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كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة الإسرائيلية قرب ممرات أيالون في تل أبيب.وأفادت تقارير صحفية دولية، بأن نحو 115 ألف متظاهر إسرائيلي يحاصرون مبنى الكنيست (البرلمان)، اعتراضًا منهم على تورط الكنيست في الموافقة على مسودات تعديلات قانونية تنال من المحكمة العليا والقضاء في دولة الاحتلال.وأضاف بايدن، ليست هناك دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض على المدى القريب.