السحور اليوم .. بيتزا الجبن وعصير برتقال بالجزر



بيتزا الجبن بيتزا الجبن

بعد دخول شهر رمضان ومرور عدة أيام به تسعى الأمهات لتقديم وجبات سحور مختلفة ومتنوعة لأطفالها يحبونها وتشبه بعض الأكلات التي يتناولونها خارج المنزل، حتى يكونوا قادرين على الصيام، وعدم الشعور بالجوع، طوال فترة الصيام، ولهذا تسعى للبحث عن وجبات متكاملة ومشبعة، وكل تلك المواصفات موجودة بالبيتزا، ولذا يقدم "اليوم السابع"، مع الشيف إيمان عبد الرؤوف طريقة عمل بيتزا الجبن مع عصير البرتقال بالجزر الغنية بأكثر من نوع مفضل ومفيد لأطفالك، وذلك لسحور اليوم الخامس من رمضان كما يلي:



بيتزا الجبن

بيتزا الجبن





طريقة عمل بيتزا الجبن

المكونات

2 كوب الدقيق

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ملعقة صغيرة من الخميرة الفوريةملعقة صغيرة من السكررشة ملح2 ملعقة زيت طعامملعقة لبن بودر.ماء.ميكس جبن "شيدر، وموتوريلا، وجبنه كريمي"زعترثوم بودرةصلصة بيتزابيتزابيتزاطريقة عمل بيتزا الجبنطريقة التحضيرفي قالب الفرن يدهن قالب الفرن بالزيت، ويسخن الفرن على درجة حرارة 180.تمزج الخميرة مع السكر في فنجان ماء دافي لمدة خمس دقائق.يمزج الدقيق والملح والحليب البودرة ، ثم يضاف إليها الخميرة المخمرة، وتقلب جيدا.يضاف الماء تدريجيا، مع العجن حتى الحصول على قوام متماسك.تغطى العجينة وتوضع في مكان دافئ، وتترك لمدة لا تقل عن ساعة للتخمير.تفرد العجينة في سطح موزع عليه الدقيق، ثم تفردا في قالب الفرن.توزع الكميات العجينة بنفس الطريقة في باقي القوالب.تدهن العجينة بالصلصة، ثم توزع عليها ميكس الأجبان.يرش القليل من الثوم البودر والزعتر على الأجبان.يدهن قالب البيتزا في الفرن مده لا تقل عن عشر دقائق، أو حتى تزاب الجبن.تخرج البيتزا من الفرن وتزين بأوراق النعناع، وتقدم لأطفالك مع كوب عصير برتقال بالجزر