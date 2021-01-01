ابتعد عن هذه الأطعمة .. للحفاظ على صحة قلبك



للحفاظ على صحة قلبك للحفاظ على صحة قلبك

يؤكد أطباء القلب أن الأطعمة التي نتناولها لها تأثير كبير على صحة القلب، لاسيما مع تزايد نسب الأمراض القلبية خلال العقد الأخير.



ومع ذلك، ليس من الممكن دائما التخلص من الأطعمة التي تسبب تلك المشاكل، لذا فإن الاعتدال والتحكم في الكمية أمران أساسيان.



يشارك الطبيبان شارون هايز وأندرو فريمان بعض الأطعمة التي يجب تجنبها قدر الإمكان:

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النقانقأوضح الخبراء أن اللحوم المصنعة مثل النقانق الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح كلها ضارة بالقلب.رقائق البطاطس المملحةنصح الأطباء بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من البطاطا المملحة والمقرمشة.يمكن أن يؤدي ارتفاع استهلاك الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.السكرحافظ على استهلاكك من الحلويات إلى الحد الأدنى.يمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة عدد السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.زيادة الوزن تزيد من خطر إصابتك بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2.الكثير من البروتينوجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين تناولوا نظاما غذائيا عالي البروتين زادوا من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 33 بالمئة.وجبات البروتين التي مصدرها اللحوم غالبا ما تكون غنية بالدهون المشبعة، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول.يحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 غراما من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا.هذا حوالي حصتين من اللحم أو السمك أو المكسرات.زيت جوز الهنديعتقد الكثير من الناس خطأً أن زيت جوز الهند هو بديل صحي للدهون، في حين أنه يحتوي في الواقع على نسب دهون مشبعة كبيرة.يقترح الدكتور أندرو أن يستخدمه الناس كمرطب لكن يجب إبعاده عن المطبخ.