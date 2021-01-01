نهاية الأزمة .. جهات التحقيق تقرر تسليم الطفل شنودة مؤقتًا إلى أسرته بالتبني



الطفل شنودة الطفل شنودة

أمرت جهات التحقيق بشمال القاهرة، بتسليم الطفل شنودة مؤقتًا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، بعد اتخاذ تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقًا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي فضيلة مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.



تسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى أسرته بالتبني

وخاطبت جهات التحقيق وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل؛ لاستلامه وفقًا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.



كما كلفت جهات التحقيق خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

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وفي وقت سابق، أثارت السيدة مريم يوسف قريبة الطفل شنودة بالتبني، الجدل بعد تصريحاتها وزعمها أن الطفل شنودة وُلد داخل أحد الأديرة لـ السيدة رانيا فوزي، وأنه نتيجة علاقة غير شرعية.الطفل شنودةومن جهتها، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمثلة في الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والنائب البابوي والمشرف العام على كنيسة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وثيقة تكشف حقيقة العثور على الطفل شنودة داخل إحدى الكنائس.