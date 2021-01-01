العربية : سقوط طائرة مسيرة على دولة عربية



سقوط طائرة مسيرة سقوط طائرة مسيرة

اعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل منذ قليل يفيد بسقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق ولا إصابات.



وكانت قد اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق اليوم الثلاثاء، قرارا بالقبض علي أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار.



وفي بيان لها؛ ذكرت دائرة تحقيقات الهيئة إن قاضي محكمة تحقيق الناصريـة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام قائممقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائممقاميَّة القضاء.



كما بينت الهيئة أن القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".



