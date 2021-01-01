العربية : سقوط طائرة مسيرة على دولة عربية

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › العربية : سقوط طائرة مسيرة على دولة عربية

صورة الخبر: سقوط طائرة مسيرة
سقوط طائرة مسيرة

اعلنت فضائية العربية في نبأ عاجل منذ قليل يفيد بسقوط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل بالعراق ولا إصابات.

وكانت قد اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق اليوم الثلاثاء، قرارا بالقبض علي أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار.

وفي بيان لها؛ ذكرت دائرة تحقيقات الهيئة إن قاضي محكمة تحقيق الناصريـة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمراً باستقدام قائممقام قضاء الدواية، بخصوص المُخالفات المُرتكبة في مُديريَّة بلديَّة الدواية عن بيع قطع أراضٍ وفق المادة (25/ ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن عدم رفع التجاوزات عن هذه العقارات من قبل قائممقاميَّة القضاء.

كما بينت الهيئة أن القاضي أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل؛ لارتكاب المُتَّهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفته".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على العربية : سقوط طائرة مسيرة على دولة عربية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
43559

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager