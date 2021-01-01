دراسة: الاكتئاب يزيد أعراض الشيخوخة لكبار السن

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أعراض الشيخوخة لكبار السن

دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة أوكون، أكدت أن الاكتئاب لدى كبار السن قد يزيد من ظهور أعراض الشيخوخة، وضعف الصحة البدنية.

وقال لبرينو دينيز مؤلف الدراسة، إن مرضى الاكتئاب يظهرون أعراض شيخوخة سريعة، إضافة إلى ضعف في الصحة البدنية والمعرفية، ويكونوا غالبًا مصابون بالاكتئاب.

وفقا لدراسة من مركز UConn للشيخوخة، فإن كبار السن ممن يعانون من الاكتئاب قد يكبرون بشكل أسرع مقارنة بغيرهم .

أشار برينو دينيز مؤلف الدراسة والطبيب النفسي بجامعة أوكون، التي نشرت في مجلة Nature Mental Health:
أنه من خلال فحص أشخاص في أواخر حياتهم وجدوا أن شدة اكتئاب الشخص ليس لديها تأثير مباشر بمستوى الشيخوخة وهم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الدم والعديد من المضاعفات الصحية، و صحة الدماغ مثل الذاكرة والمهارات المعرفية الأخرى.

وأضح أن نتائج الدراسة قد تفتح فرصًا وقائية لتقليل الإعاقة المرتبطة بالاكتئاب لدى كبار السن، ومحاربة الشيخوخة وتقليل عدد الخلايا المسنة في جسم الإنسان، للتحسن في أواخر الاكتئاب.

المصدر: elbalad

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