دراسة: الاكتئاب يزيد أعراض الشيخوخة لكبار السن

دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة أوكون، أكدت أن الاكتئاب لدى كبار السن قد يزيد من ظهور أعراض الشيخوخة، وضعف الصحة البدنية.
وقال لبرينو دينيز مؤلف الدراسة، إن مرضى الاكتئاب يظهرون أعراض شيخوخة سريعة، إضافة إلى ضعف في الصحة البدنية والمعرفية، ويكونوا غالبًا مصابون بالاكتئاب.
وفقا لدراسة من مركز UConn للشيخوخة، فإن كبار السن ممن يعانون من الاكتئاب قد يكبرون بشكل أسرع مقارنة بغيرهم .
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