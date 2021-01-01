الفطور اليوم.. أرز كبسة وبيكاتا بالمشروم



أرز كبسة وبيكاتا بالمشروم أرز كبسة وبيكاتا بالمشروم

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان.



مقادير الكبسة

ورق لورا



قشر برتقال

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كبش قرنفلقرفة عيدانخلنجانلوميملحفلفل أسود2 ملعقة صلصة طماطمكوب عصير طماطم3 كوب أرز بسمتيمرقةلوزصنوبرزبيبكيلو لحمة خروف3 بصلة مفرومة3 جزر مقطعربع كوب زيتسمنةملعقة كمون ملعقة حبهان مطحونطريقة تحضير الكبسة- يوضع الزيت في وعاء على النار ثم يضاف البصل ويشوح قليلا ثم يضاف الجزر ويضاف الكمون والحبهان وورق لورا وقرنفل وقشر البرتقال والقرفة.- توضع التوابل ثم تضاف الصلصة وعصير الطماطم ويقلب الأرز مع التوابل ثم تضاف المرقة وبعد أن يتشرب الأرز تضاف اللحمة المسلوقة وتترك حتى تنضج وتقدم.وصفة البيكاتا بالمشروممقادير طريقة عمل وصفة البيكاتا بالمشروم:نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح ستيك رفيعة.- ربع كيلو من المشروم الطازج.- كيس ديميجلاس صوص جاهز للتحضير.- ملح - فلفل أسود.- ملعقة زيت زيتون.- نصف لتر من الماء.لتحضير الصوص1- على الجريل توضع ملعقة الزيت وتشوى قطع اللحم بعد تتبيلها بالملح والفلفل الأسود..2- في وعاء يحضر الصوص وفقا لطريقة التحضير المدونة على العبوة ويقطع المشروم، ويضاف إليه مباشرة أو يمكن شويه على الجريل لدقيقتين ثم وضعه في الصوص..3- توجد طريقتان للتقديم، فيمكن وضع اللحم في الصوص، وخلطهما معا على النار لمدة 5 دقائق أو يمكن وضع قطع اللحم في طبق التقديم مباشرة، ووضع الصوص عليها في طبق التقديم.