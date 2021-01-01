فوائد إتاحة الروابط الإلكترونية للمناهج من الرابع الابتدائي للثالث الإعدادي

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أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في جميع المجالات، اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمي في التعليم، ليصبح الطالب أكثر إِقْبَالاً على التعلم والابتكار، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا في البرنامج التعليمى، من خلال عدة وسائل.



ووجه الوزير بإتاحة الروابط الالكترونية في المناهج الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى إلى الصف الثالث الإعدادي، بداية من العام الدراسي المقبل، بهدف تعميق وإثراء الفهم لدى الطلاب، وإتاحة المزيد من الشرح والتوضيح من خلال هذه الروابط لمختلف المواد الدراسية، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على المفاهيم الأساسية، ودون الإخلال بنواتج التعلم.



وتعليقا على هذا التوجه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا الإجراء من جانب وزارة التربية والتعليم يعد جزءا من استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم وتعزيز جودته، وتعزيز التفاعل والتواصل بين الطلاب والمدرسين، وتشجيع المناقشات وتبادل الأفكار.

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وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إتاحة هذه الروابط الإلكترونية للمناهج الدراسية يمكن أن يوفر للطلاب والمعلمين وسائل جديدة للتعلم والتعليم، ويمكن أن يتيح للطلاب الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة ومفيدة في أي وقت ومن أي مكان، مما يساعدهم على تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بطريقة أفضل.ولفتت الخبيرة التربوية، إلى أن التحول الرقمي في التعليم يساعد على جعل العملية التعليمية أكثر فعالية ومتعة للطلاب، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالأضافة إلى أنه من الممكن أن يزيد هذا الإجراء من تحفيز الطلاب على الابتكار والاستكشاف والبحث والتعلم الذاتي، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع.وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك العديد من الفوائد حول إتاحة الروابط الالكترونية في المناهج الدراسي، ومنها:- فرصة ظهور أنواع جديدة من الوسائط التي لم تكن متاحة من قبل.- المساهمة في تحقيق مزيد من التفاعل واستخدام المحتوى التعليمي الرقمي.- تطبيق أساليب متعددة للتعلم.- طريقة مذهلة لتطبيق أساليب مختلفة للتعلم وتوصيل المحتوى إلى الطلاب.- تضاعف استخدام التكنولوجيا الفعالة في الفصول الدراسية كوسيلة مساعدة للطلاب.