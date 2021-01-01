جائزة الملك فيصل العالمية 2024 .. تعرف علي آخر موعد للتقديم



جائزة الملك فيصل العالمية 2024 جائزة الملك فيصل العالمية 2024

أعلنت جامعة عين شمس، عن فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل لعام 2024، ويأتي ذلك استمرارا لرسالة مكتب الجوائز بالجامعة في دعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة للتقدم للجوائز وتقديم الدعم الفني.



وأشار مكتب الجوائز إلي جميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024 في مجالاتها المختلفة على مستوى جميع كليات الجامعة ، سرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم للجائزة في 31مارس 2023.



علما بأن الترشح للجائزة لايقبل من الأفراد- ويتطلب الترشيح من إدارة الجامعة.

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للتسجيل بجائزة الملك فيصل العالمية: يتم الدخول على الرابط:https://kingfaisalprize.org/ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:scientific.awards@asu.edu.egوللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابطhttps://staff.asu.edu.eg/ar/award-applyوكان قد أطلقت أسرة من أجل مصر خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.ويعتمد راديو من أجل مصر علي الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.ويمكن الاستماع لإولي حلقات راديو من أجل مصر من خلال هذا الرابط اضغط هنا .كانت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس نظمت بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بعنوان "أدوار الأسرة المصرية في الحياة المعاصرة" حاضر فيها الدكتورة الهام شاهين مساعد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. سهير صفوت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، د. سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة.