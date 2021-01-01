وسط إجراءات احترازية .. هدوء بامتحانات الميدتيرم في علوم حلوان

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بدأت اغلب كليات جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بـجامعة حلوان، إن امتحانات الميدتيرم بالكلية بدأت يوم 26 مارس دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق حتي التم ، وان الامتحانات تجرى حضوريًا بالجامعة وليس بنظام الأونلاين، لأن الكلية عملية ويجب علي الطلاب تطبيق ما يدرسونه حيث ان المقررات النظرية قليلة .



و اشار الدكتور عماد ابو الدهب الي ان امتحانات الميدتيرم هي مقياس لمدي استيعاب الطالب خلال الفترة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني ، ليتمكن من تعديل مستواه ، و ان تطبيقها يهدف لاعداد اجيال متفوقة قادرة علي تحقيق التنمية .

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وأكد عميد كلية العلوم جامعة حلوان أنه يتم يوميا تعقيم المدرجات و القاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا علي سلامة الطلاب و العاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وانه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.