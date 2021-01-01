الشيخ إسلام النواوي يجيب .. كيف ينجي الصيام أصحابه يوم القيامة؟

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات خصها الله عز وجل بالذكر وهذا لعظم منزلتها ومقامها ، ومن هذه العبادات الصيام ، وهذا لسبب أن الصيام العبادة الخفية التي تكون بين العبد وربه فقط ولا يعلم بها أحد ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) .
وأضاف النواوي خلال برنامج ( نصائح للصائمين ) عبر صفحة "صدى البلد" بالفيسبوك قائلا: أن هذا الحديث يجعل الناس تتسابق على عبادة الصوم بل وتتقن هذه العبادة ، لافتًا الى ان الصوم العبادة الوحيدة التي أجرها سر خفي بين العبد وربه وإذا أخفى الله أجر عبادة من العبادات فاعلم أنها عظيمة .
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