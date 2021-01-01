الشيخ إسلام النواوي يجيب .. كيف ينجي الصيام أصحابه يوم القيامة؟

آخر الأخباراخبار المسلمين › الشيخ إسلام النواوي يجيب .. كيف ينجي الصيام أصحابه يوم القيامة؟

صورة الخبر: الشيخ إسلام النواوي
الشيخ إسلام النواوي

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف ان هناك عبادات خصها الله عز وجل بالذكر وهذا لعظم منزلتها ومقامها ، ومن هذه العبادات الصيام ، وهذا لسبب أن الصيام العبادة الخفية التي تكون بين العبد وربه فقط ولا يعلم بها أحد ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) .



وأضاف النواوي خلال برنامج ( نصائح للصائمين ) عبر صفحة "صدى البلد" بالفيسبوك قائلا: أن هذا الحديث يجعل الناس تتسابق على عبادة الصوم بل وتتقن هذه العبادة ، لافتًا الى ان الصوم العبادة الوحيدة التي أجرها سر خفي بين العبد وربه وإذا أخفى الله أجر عبادة من العبادات فاعلم أنها عظيمة .



وأوضح النواوي أن الصيام هي العبادة الوحيدة التي يهجر فيها الإنسان المحرمات دون توجيه من أحد حتى لا يفسد الصوم .



وتابع : النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل الصيام أنه جٌنة أي حماية ووقاية من العذاب ، فيأتي الصيام يوم القيامة وانت بمفردك وتحتاج ولو للسنة واحدة ، ويقول يارب منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ، ويوم القيامة يكرم الله الصائمين فيخصص لهم باب يدخلون منه إلى الجنة اسمه باب الريان .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الشيخ إسلام النواوي يجيب .. كيف ينجي الصيام أصحابه يوم القيامة؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22616

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager