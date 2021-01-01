التعليم تعلن .. التفاصيل النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

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حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية الخاصة بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، والتي من المقرر أن تنطلق رسمياً من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15 ، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد التفاصيل النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023



التفاصيل النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستُصاغ بدقة لتقيس نواتج التعلم

امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تستهدف التمييز بين مستويات الطلاب

امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد بطريقة البابل شيت

لا نية لعودة نظام (البوكيلت) في امتحانات الثانوية العامة.

سيتم تعديل موضع الأسئلة المقالية في امتحانات نهاية العام، لتكون في نهاية ورقة الأسئلة وليس في منتصفها كما هو معمول به حاليا في النماذج الاسترشادية الآن

سيتم وضع فاصل بين كل 10 أسئلة في (البابل شيت) لمنع وقوع الطالب في أخطاء، وضمان أن تكون الإجابة الذي قام باختيارها الطالب هي المتعلقة بالسؤال الموجود.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم بشكل إلكتروني حتى يحصل كل طالب على حقه.

في تظلمات الثانوية العامة 2023 سوف يسمح للطالب بالاطلاع على (البابل شيت) الخاص به مع نموذج الإجابة

توضع امتحانات الثانوية العامة 2023 من خلال "بنوك الأسئلة" في المركز القومي للامتحانات

بعد خروج الطلاب من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد كل امتحان ، ستكون هناك لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة لإعتماده

وفي حال وجود اختلاف جوهري في إجابة أي من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 من قبل اللجنة المشكلة، سيتم إلغاء السؤال أو تحديد آلية يُعلن عنها قبيل التصحيح.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستراعي الفروق بين مستويات الطلاب

في امتحانات الثانوية العامة 2023 .. سيكون 30% من الأسئلة للطالب دون المتوسط و40% للطالب المتوسط و30% للطالب المتميز.

لن يحدث تسريب لامتحانات الثانوية العامة بالتعاون مع الجهات المختصة

في حال تصوير الطالب لورقة الامتحان داخل لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، ستتمكن وزارة التربية والتعليم من التعرف عليه في غضون دقائق معدودة لإتخاذ الاجراءات العقابية اللازمة

الوزارة وضعت خطة لرصد محاولات الغش الجماعي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تم منع التحويلات للطلاب بين لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تم إلغاء لجان الأكابر في امتحانات الثانوية العامة 2023

نظام التعريب مستمر هذا العام في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالنسبة لطلاب مدارس اللغات .

ستقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم التي سيتم توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

