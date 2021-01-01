تفاصيل .. مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

“ماذا يحدث عندما نموت؟” أعظم لغز يحير البشر حول العالم أجمع، وكونه سؤالا يطرحه الكثيرون على مدار الأوقات المتعددة وكذلك الأماكن فقد وضع له “الواقع الافتراضي” أحد أدوات التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمها المليارات من البشر إجابة عملية لاقت فضول الكثيرين لتجربتها.
محاكاة الموت
شملت محاكاة الموت في الواقع الافتراضي VR وفقا ما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن المطور لتجربة “محاكاة الموت”، شون جلادويل قوله إن التجربة العملية التي أعدها بهدف مساعدة الناس على التصالح مع “الموت” الذي لا مفر منه في عالم غامض قائمة على عدة خطوات، تشمل: إخراج ما يبدو أنه جثة الشخص تطفو فوقه.
وبين مطور تجربة “محاكاة الموت” أن الشخص الذي يدخل في هذه التجربة باستخدام مجموعة من الأدوات، من أبرزها: "نظارة الواقع الافتراضي" يمر بتجربة افتراضية للموت توحي إليه بأنه قد توفي بعدة طرق، منها السكتة القلبية والموت الدماغي مما يمنح المغامرين لمحة عما قد يحدث في لحظاتهم الأخيرة.
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