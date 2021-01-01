الشيخ خالد الجندى يجيب .. هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعي؟

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تجسيد الشخصيات التاريخية، اسمه تمثيل، لأنه لا يقصد به المطابقة، لا يمكن ترى شخصا يمثل صلاح الدين الأيوبي، تقول هذا هو فعلا صلاح الدين الأيوبي، لا هذا يمثل الشخصية، ولا يقصد به المطابقة، وطبعا يوجد اختلافات وفروق.
وتابع الجندى، خلال برنامج "فكر صح"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: "اتفق الأزهر الشريف استقر على عدم تمثيل شخصيات الأنبياء والصحابة، وفيما عدا ذلك فهنا سعة، يعنى التابعين فقهاء هذا الأمر لا يمانعة شرع ولا دين، الأزهر الشريف يقف سياجا منيعا التى تمنع العبث بالثوابت والمفاهيم المحترمة فى الشريعة".
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