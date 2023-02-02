اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

بعد إعلان دار الافتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ30 جنيها، تساءل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة وهو ما أوضحته دار الإفتاء فى تلك المعلومات.
كيف تم احتساب زكاة الفطر 2023
1- تم احتسابها على القمح والذى يصنع الخبز الذى يتناوله الجميع، “لأن كل الناس فى مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب”.
2- سعر أردب القمح كام 1700 جنيه والأردب فيه 150 كيلو، يبقى سعر الكيلو كام 11.33 إحدى عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا.
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