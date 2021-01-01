القبض على 2 من شبكة مستريحي سوهاج

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ضحايا شبكة مستريحي سوهاج

تمكن ضباط مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على شخصين استولوا على مليار ونصف من مئات الأهالي بقرية أولاد خلف دائرة المركز، وذلك بمساعدة 9 أشخاص آخرين.

تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغ من المدعو (عبدالناصر أحمد سليمان- يقيم بقرية أولاد خلف دائرة المركز)، ومئات الرجال والسيدات من أبناء ذات القرية.

يفيد بتضررهم من كل من:" عادل.ز، وعامر. م، ومحمد. ح وشقيقه سعيد. ح، وطارق. ع، شريف. م. ا، ورفعت. م. ا، وأشرف. ع. ا"، وأخرين؛ إثر استيلائهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مليار ونصف، بزعم توظيفها في مجالات متعددة من بينها الاستثمار العقاري وتجارة الملابس الجاهزة وتجارة الأجهزة الكهربائية وغيرها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط كل من:" أشرف. ع. ا"، والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات بالقضية، و"شريف. م. ا، ورفعت. م. ا"، والتي أمرت النيابة العامة بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصدر: elbalad

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