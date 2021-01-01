الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي

يشهد الطقس، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه الغربية، حار على جنوب الصعيد .
وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يكون مؤقت في حالة الطقس، وسرعان ما تعاود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا اعتبارا من غدا الأربعاء، بمعدل نحو 4 درجات مئوية، يستمر لنهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
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