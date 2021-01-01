الأرصاد تتوقع حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي



حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي

يشهد الطقس، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشماليه الغربية، حار على جنوب الصعيد .



وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الارتفاع في درجات الحرارة يكون مؤقت في حالة الطقس، وسرعان ما تعاود درجات الحرارة إلى الانخفاض مجددا اعتبارا من غدا الأربعاء، بمعدل نحو 4 درجات مئوية، يستمر لنهاية الأسبوع.



وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس تشهد نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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وتشهد حالة الطقس غدا الأربعاء، مع الانخفاض في درجات الحرارة فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.وحول درجات الحرارة المتوقعة في الطقس غدا، تكون كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 للعظمى والصغرى 12 درجةالسواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجةجنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16 درجةشمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجةجنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 16 درجةوحسب درجات الحرارة المسجلة عن حالة الطقس، بدأت محافظات جنوب البلاد وجنوب الصعيد، تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة للتجاوز الـ 30 درجة، في الوقت الذي تسجل فيه محافظات الوجه البحري والسواحل فوق 20 درجة، لتكون الأجواء في الجنوب مائلة للحرارة هناك نسبيا.