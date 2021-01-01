تُطلق آبل تحديث iOS 16.4 بمجموعة من الميزات الجديدة



آبل آبل

أطلقت شركة آبل قبل قليل تحديثًا جديدًا لأجهزة آيفون وحواسيب آيباد اللوحية. ويتضمن التحديث الذي يحمل الرقم iOS 16.4 عددًا من الميزات الجديدة وإصلاحًا لمجموعة من الأخطاء.



ويجلب التحديث لمُحبّي رموز الإيموجي التعبيرية واحدًا وعشرين رمزًا جديدًا تتضمن حيواناتٍ وإشارات الأيدي ومجموعة من العناصر الجديدة.



ومن أبرز الميزات الجديدة التي طرحتها آبل في هذا التحديث ميزة العزل الصوتي Voice Isolation، التي تعمل على إعطاء الأولوية لصوت المُستخدم في المكالمات الهاتفية والتخفيف من أصوات الضجيح في الخلفية، ما يُساعد في إيصال صوت المتكلّم بوضوح أكبر.

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كما دعم التحديث إمكانية استقبال الإشعارات من تطبيقات الويب المُضافة إلى الشاشة الرئيسية. سابقًا، كان استقبال الإشعارات ممكنًا فقط من خلال تطبيقات iOS الأصلية المُثبتة من خلال متجر التطبيقات.وأضاف التحديث ميزةً جديدةً إلى إعدادات قابلية الوصول Accessibility تهدف إلى مساعدة من لديهم حساسية من الأنوار الوامضة، إذ يمكن ضبط الخيار الجديد لتخفيض إضاءة الشاشة تلقائيًا عند ظهور أنوار وامضة أثناء مشاهدة الفيديو.وحدّثت آبل تطبيق عرض الصور Photos للتعرف التلقائي على الصور ومقاطع الفيديو المكررة المُشارَكة في خدمة التخزين السحابي iCloud.إضافةً إلى ذلك، يُصلح التحديث عددًا من الأخطاء، مثل مشكلة كانت تؤدي إلى تعطّل إمكانية التفاعل مع أجهزة التحكم بحرارة المنزل لدى ربطها بتطبيق التحكم المنزلي Apple Home. كما أصلح التحديث مشكلة كانت تؤدي إلى عدم ظهور إشعار في أجهزة الوالدين لدى إرسال الطفل طلبًا لشراء أحد التطبيقات من جهازه. وأخيرًا، حسّنت آبل من ميزة اكتشاف الحوادث Crash Detection في هاتفي (آيفون 14) و (آيفون 14 برو).ويمكن لمستخدمي iOS الحصول على التحديث الجديد عبر التوجه إلى قائمة الإعدادات Settings، ومنها إلى الإعدادات العامة General، ثم الضغط على “تحديث البرنامج” Software Update.