إستعراض مواصفات سماعة HHOGene GPods اللاسلكية

تعد سماعة HHOGene GPods من بين السماعات اللاسلكية المنافسة في الأسواق بتصميم مميز بإضاءة RGB وآداء جيد جداً في الصوتيات، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب هذا الإصدار.



تتميز سماعة HHOGene GPods بتصميم غير تقليدي ويدعم التخصيص مع إضاءة RGB، حيث تتضمن أغطية جانبية قابلة للإستبدال، كما تدعم السماعة الإتصال بتقنية البلوتوث 5.2 بأعلى جودة.



أيضاً تتميز السماعة بنظام إلغاء الضوضاء النشطة من خلال ميكروفونات مدمجة، كما تضم السماعة محرك ديناميكي 10مم، وتتوافق سماعة GPods في الإتصال مع الأجهزة المميزة بنظام iOS وأيضاً أجهزة الأندوريد.

المواصفاتتأتي سماعة HHOGene GPods في صندوق بتصميم معدني من الداخل، كما يضم الصندوق 4 من الأغلفة لتخصيص جوانب السماعة، مع أغطية للسماعة المميزة من السيليكون بمقاسات XS / S / M / M / L لتتوافق مع أي حجم للأذن، كما يتضمن محتوى الصندوق كابل USB C بحجم قصير.التصميميعد الجزء الأبرز في تصميم سماعة HHOGene GPods في الإضاءة RGB الجانبية، كما تتيح السماعة للمستخدم تخصيص نظام الإضاءة بالشكل المفضل، وتدعم السماعة التثبيت في حافظة الشحن بكفاءة، أيضاً تظهر الحافظة بأبعاد كبيرة حيث تتميز بسعة كبيرة للبطارية.أيضاً تأتي السماعة بمعايير IPX4 لمقاومة الماء والتعرق، وتضم حافظة السماعة إضاءة LED في الجزء الأمامي للكشف عن حالة الشحن، مع زر يدعم إعادة ضبط السماعة، حيث يمكن الضغط على الزر لمدة 3 ثواني لإعادة تشغيل عملية الإقتران من جديد، بينما يتيح الضغط لمدة 10 ثواني إعادة ضبط السماعة بشكل كامل.وتدعم الحافظة عمر شحن يصل إلى 20 ساعة إضافية من التشغيل، وفي الجزء الخلفي من الحافظة يظهر منفذ USB C للشحن، والذي يدعم الشحن السريع بقدرة 5V 2A.كما تتم عملية تثبيت السماعة في الحافظة بكفاءة بفضل النظام المغناطيسي، من جانب أخر تتضمن كل جهة من السماعة مؤشر LED للكشف عن حالة الشحن والإتصال، ويمكن أيضاً التحقق من حالة الإتصال عبر الأجهزة المتصلة بالبلوتوث.تخصيص السماعةتنطلق السماعة بميزة رئيسية في أغلفة جانبية قابلة للتخصيص، كما يدعم تصميم السماعة التفكيك وعملية الإستبدال بسلاسة وذلك عن طريق الضغط برفق على السماعة لسحب الحواف الجانبية، ويندمج كل غلاف مع إضاءة RGB LED ليقدم تصميم ونظرة جديدة لتصميم السماعة اللاسلكية.وتأتي سماعة HHOGene GPods مع 4 أغلفة للإستبدال، ويمكن للمستخدم الحصول على التصميم المفضل بشكل مستقل لتخصيص السماعة، حيث يتوفر عبر موقع HHOGene العديد من الإختيارات.التحكمتدعم سماعة HHOGene GPods في التحكم باللمس في جزء مخصص في جهتي السماعة، كما يدعم الجزء المخصص للتحكم تنفيذ عدد من الإجراءات في السماعة والتي تشمل تغيير مسارات الموسيقى، وإستقبال أو رفض المكالمات، والتبديل بين أنماط إلغاء الضوضاء المتوفرة.ويمكن التحكم في السماعة كالتالي:النقر المزدوج على الجهة اليمنى واليسرى من السماعة يدعم المستخدم في الإيقاف المؤقت للموسيقى والرد أو تعليق المكالمات.النقر الثلاثي على الجهة اليمنى أو اليسرى من السماعة يدعم المستخدم في الإنتقال إلى تشغيل الأغنية التالية، أو رفض إستقبال المكالمات.النقر المطول على الجهة اليمنى يدعم المستخدم في التبديل بين أنماط إلغاء الضوضاء النشطة، أو الإنتقال إلى النمط الشفاف أو إلغاء تنشيط الميزة.الضغط المستمر على الجانب الأيسر يدعم المستخدم في تشغيل أو إغلاق الضوء.الصوتياتقدمت سماعة البلوتوث HHOGene GPods في التجربة العملية لعدة ساعات آداء مستقر وإتصال ثابت بتقنية البلوتوث 5.2، كما أن السماعة تتميز بآداء سريع، مع آداء صوتي جيد مع الملفات المختلفة للموسيقى، أيضاً يدعم تصميم السماعة تثبيت جيد داخل الأذن مع وزن خفيف يقدم تجربة توفر الراحة للمستخدم، أيضاً يمكن ضبط قياس السماعة بشكل أفضل عبر إختيار واحدة من أغطية الأذن المتوفرة في الصندوق.وتضم السماعة محرك ديناميكي 10مم والذي يقدم مستويات جيدة من bass، إلا أن bass لا يقدم آداء قوي بشكل كبير، أيضاً تقدم السماعة آداء جيد جيداً مع المستوى المتوسط من الصوتيات، مع آداء قوي في المستوى المرتفع للصوتيات.السماعة تقدم أيضاً إستجابة مقبول مع تشغيل الألعاب، ويمكن للسماعة أن تدعم الإتصال بتقنية البلوتوث في نطاق يصل إلى 10 أمتار، وتدعم السماعة ترميز AAC / SBC.الميكروفوناتتتضمن HHOGene GPods ميكروفونان تدعم نظام إلغاء الضوضاء النشطة، ويمكن من خلال هذا النظام خفض الضوضاء بنسبة 25 ديسيبل، كما تدعم الميكروفونات إعطاء الأوامر الصوتية للمساعد الرقمي، كما تدعم الميكروفونان آداء مقبول في الرد على المكالمات.التطبيقيتوفر تطبيق HHOGene للتحميل على الأجهزة المميزة بنظامي iOS وأيضاً الأندوريد، ويمكن من خلال هذا التطبيق التحكم الكامل في ضبط السماعة، كما يكشف التطبيق عن حالة الشحن، وأيضاً التحديثات الثابتة للبرمجيات.يمكن أيضاً من خلال التطبيق التحكم في إضاءة RGB عبر تغيير الألوان من خلال عدد من الأنماط المحددة في التطبيق بشكل مسبق، كما يمكن تغيير الإضاءة بمحتوى أو صور خاصة بالمستخدم من خلال أكثر من 300000 مجموعة للتخصيص.كما يتاح للمستخدم تغيير حركة الإضاءة وذلك عبر الإختيارات بين 4 من المؤثرات الحركية المتوفرة، ويمكن أيضاً تنشيط أنماط ANC.البطارية والشحنتأتي حافظة السماعة بمنفذ USB C في الجهة الخلفية، وتدعم حافظة سماعة HHOGene GPods الشحن بأي محول شحن، حيث يمكن شحن الحافظة بشكل كامل ونسبة 100% لتقدم 5 ساعات من الشحن، وتقدم الحافظة للسماعة عمر شحن يصل إلى 20 ساعة من التشغيل، على أن يعتمد عمر التشغيل على تشغيل أو إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.ومع إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء النشطة يصل عمر الشحن إلى 5 ساعات من التشغيل، أو 4 ساعات من التشغيل مع تنشيط ميزة إلغاء الضوضاء.أيضاً يمكن شحن السماعة لفترة 10 دقائق لتقدم عمر شحن يصل إلى ساعتين، وتضم السماعة بطارية بقدرة 50mAh، بينما تضم الحافظة 500 mAh، ويمكن شحن الحافظة بنسبة 100% خلال ساعة ونصف الساعة.سماعة HHOGene GPods تصميم فريدأكدت تجربة سماعة HHOGene GPods على التصميم الغير تقليدي والمميز بالإضاءة RGB الذي يدعم التخصيص بأعلى مستوى، وأيضاً أغلفة السماعة الجانبية التي تقدم للمستخدم تجربة أفضل في إختيار التصميم المفضل للمستخدم.وتدعم السماعة الإتصال بتقنية البلوتوث 5.2 والذي يدعم السماعة بإتصال سريع وثابت، مع وقت إستجابة منخفض في الألعاب.من جانب أخر يتميز نظام الميكروفون بتصميم بسيط، مع آداء مقبول في إلغاء الضوضاء، كما تقدم HHOGene GPods آداء صوتي جيد جداً، ويدعم المحرك الديناميكي للسماعة مستوى جيد من bass، ويمكنك شراء السماعة الآن عبر الرابط التالي:تنفرد HHOGene GPods بتصميم بإضاءة RGB بمؤثرات مميزة، مع آداء صوتي جيد جداً، وآداء مقبول في إلغاء الضوضاء النشطة8.1/10الإيجابياتإضاءة RGB مميزةعمر شحن طويل للبطاريةتصميم يقدم تجربة مريحة في الإستخدام لفترة طويلةسعر جيدتطبيق يقدم دعم جيد للتحكم في السماعةالسلبياتآداء بمستوى منخفض لإلغاء الضوضاء النشطةتصميم كبير للحافظة