الإعلان الرسمي عن Honor Play 7T وHonor Play 7T Pro

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أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هواتف Honor Play 7T وHonor Play 7T Pro المميزة بمعدل تحديث 90Hz، ومعالجات Dimensity.



انطلقت اليوم بشكل رسمي سلسلة Honor Play 7T التي تتضمن اثنان من الإصدارات، على أن يتميز Play 7T Pro بتصميم يحاكي Honor X40i.



هاتف Honor Play 7T

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يتميز هذا الإصدار بشاشة IPS LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 720 في 1600بيكسل، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.ويدعم هاتف Honor Play 7T رقاقة معالج Dimensity 6020 الجديدة من MediaTek، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.كما تقدم Honor هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6.1، أيضاً يتميز الهاتف بأبعاد 167.48 في 76.85 في 8.27 مم، ووزن 196 جرام.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يأتي مستشعر السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 5 ميجا بيكسل.وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي لهاتف Play 7T، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.ويتوفر Honor Play 7T بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأسود والفضي وأيضاً اللون الأزرق، على أن يبدأ سعر الهاتف من 160 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.هاتف Honor Play 7T Proينطلق هاتف Honor Play 7T Pro بشاشة LTPS LCD بحجم 6.74 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2388 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6.1، كما يتميز بأبعاد 162.9 في 74.5 في 7.43مم، ووزن 175 جرام.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم هاتف Honor Play 7T Pro بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.وتقدم Honor هاتف Play 7T Pro بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والفضي وأيضاً اللون الأخضر، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 218 دولار.