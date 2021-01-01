تعرف على خطوات تفعيل ميزة Wide Spectrum بالآيفون

يوفر وضع الميكروفون Mic Mode ميزة أخرى مع ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation تُسمى Wide Spectrum، وبينما تكتم ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation الأصوات الأخرى المحيطة بك، تعزز ميزة Wide Spectrum الأصوات الجماعية دون التأثير في وضوح صوتك.
تُعدّ هذه الميزة مناسبة للمكالمات الجماعية عبر FaceTime أو إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الأشخاص يرغبون في التحدث إلى شخص آخر، تساعد ميزة Wide Spectrum في تعزيز صوت جميع أفراد المكالمه في وقت واحد.
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