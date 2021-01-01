تعرف على خطوات تفعيل ميزة Wide Spectrum بالآيفون

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يوفر وضع الميكروفون Mic Mode ميزة أخرى مع ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation تُسمى Wide Spectrum، وبينما تكتم ميزة (عزل الصوت) Voice Isolation الأصوات الأخرى المحيطة بك، تعزز ميزة Wide Spectrum الأصوات الجماعية دون التأثير في وضوح صوتك.

تُعدّ هذه الميزة مناسبة للمكالمات الجماعية عبر FaceTime أو إذا كان لديك مجموعة كبيرة من الأشخاص يرغبون في التحدث إلى شخص آخر، تساعد ميزة Wide Spectrum في تعزيز صوت جميع أفراد المكالمه في وقت واحد.

لتفعيل هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:



1- انضم إلى مكالمة فيديو في تطبيق FaceTime.

2- مرر إلى الأسفل من الزاوية اليمنى العلوية من شاشتك للوصول إلى (مركز التحكم) Control Center.



3- اضغط فوق (وضع الميكروفون) Mic Mode الظاهر بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.



4- اضغط فوق خيار Wide Spectrum.



وستبقى هذه الميزة مفعّلة في FaceTime في المكالمة القادمة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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